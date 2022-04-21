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自小客追撞拖板車 車頭撞爛駕駛受困救援畫面曝光

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市小港區今天晚上8時許發生一起車禍意外，一輛黑色自小客車行經中利街和沿海三路口時，追撞前方拖板車，因撞擊力大，自小客車頭直接插進拖板車後車斗，駕駛受困在被撞爛的車頭中，警消花了近1.5小時將右手及左腳撕裂傷的駕駛從扭曲變形車體救出送醫，車禍原因由警方調查中。

警方調查，當時駕駛自小客車的張姓男子（57歲）於今天晚上8時許，駕車行經沿海三路由南向北方向時，疑未注意前方交通號誌已紅燈，追撞停等紅燈的拖板車後，車頭直接撞進拖板車後車斗，導致引擎蓋凹陷、擋風玻璃全毀。

車禍撞擊瞬間，自小客車的安全氣囊爆開，張男受困在駕駛座上動彈不得，拖板車張姓司機（39歲）則未受傷。

警消獲報趕抵，張男受困車中，救護員初步檢視傷勢，發現張男右手及左腳有撕裂傷、意識清醒，還不斷輕聲哀嚎，救護員安撫張男情緒，花了將近1.5小時從扭曲變形的車體中，將受困的張男救出，送小港醫院治療；2名駕駛均未喝酒，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。

自小客車從後追撞拖板車，車頭直接插進拖板車後方，駕駛受困在駕駛座中，救護人員正破壞車體救人。記者石秀華／翻攝
自小客車從後追撞拖板車，車頭直接插進拖板車後方，駕駛受困在駕駛座中，救護人員正破壞車體救人。記者石秀華／翻攝
自小客車車頭插進拖板車後方，車主受困車中。圖／取自南部記者爆料網
自小客車車頭插進拖板車後方，車主受困車中。圖／取自南部記者爆料網
自小客車頭直接插進拖板車後方，駕駛受困在駕駛座中，救護人員破壞車體救人。記者石秀華／翻攝
自小客車頭直接插進拖板車後方，駕駛受困在駕駛座中，救護人員破壞車體救人。記者石秀華／翻攝

車禍 救護員

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