自小客追撞拖板車 車頭撞爛駕駛受困救援畫面曝光

高雄市小港區今天晚上8時許發生一起車禍意外，一輛黑色自小客車行經中利街和沿海三路口時，追撞前方拖板車，因撞擊力大，自小客車頭直接插進拖板車後車斗，駕駛受困在被撞爛的車頭中，警消花了近1.5小時將右手及左腳撕裂傷的駕駛從扭曲變形車體救出送醫，車禍原因由警方調查中。

警方調查，當時駕駛自小客車的張姓男子（57歲）於今天晚上8時許，駕車行經沿海三路由南向北方向時，疑未注意前方交通號誌已紅燈，追撞停等紅燈的拖板車後，車頭直接撞進拖板車後車斗，導致引擎蓋凹陷、擋風玻璃全毀。

車禍撞擊瞬間，自小客車的安全氣囊爆開，張男受困在駕駛座上動彈不得，拖板車張姓司機（39歲）則未受傷。