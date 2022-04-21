聽新聞
test
0:00 / 0:00
自小客追撞拖板車 車頭撞爛駕駛受困救援畫面曝光
高雄市小港區今天晚上8時許發生一起車禍意外，一輛黑色自小客車行經中利街和沿海三路口時，追撞前方拖板車，因撞擊力大，自小客車頭直接插進拖板車後車斗，駕駛受困在被撞爛的車頭中，警消花了近1.5小時將右手及左腳撕裂傷的駕駛從扭曲變形車體救出送醫，車禍原因由警方調查中。
警方調查，當時駕駛自小客車的張姓男子（57歲）於今天晚上8時許，駕車行經沿海三路由南向北方向時，疑未注意前方交通號誌已紅燈，追撞停等紅燈的拖板車後，車頭直接撞進拖板車後車斗，導致引擎蓋凹陷、擋風玻璃全毀。
車禍撞擊瞬間，自小客車的安全氣囊爆開，張男受困在駕駛座上動彈不得，拖板車張姓司機（39歲）則未受傷。
警消獲報趕抵，張男受困車中，救護員初步檢視傷勢，發現張男右手及左腳有撕裂傷、意識清醒，還不斷輕聲哀嚎，救護員安撫張男情緒，花了將近1.5小時從扭曲變形的車體中，將受困的張男救出，送小港醫院治療；2名駕駛均未喝酒，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言