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恐怖！自小客追撞拖板車 車頭插進後車斗駕駛腳受傷
高雄市小港區今天晚上9點多發生一起重大車禍意外！一輛黑色自小客車行經中利街和沿海三路口時，疑駕駛未注意，直接追撞前方的拖板車，因撞擊力大，自小客車頭直接插進拖板車後方，引擎蓋全毀，擋風玻璃破碎，駕駛右腳受傷受困車中，幸意識清醒，警消正搶救傷者中，詳細車禍原因由警方調查中。
根據警方調查，當時駕駛自小客車的張姓男子（57歲）於今天晚上9時20分許，駕車行經沿海三路由南向北方向時，疑未注意前方已紅燈，追撞停等紅燈的拖板車後，車頭直接撞進拖板車後車斗，導致引擎蓋凹陷、擋風玻璃全毀。
車禍撞擊瞬間，自小客車的安全氣囊爆開，張男受困在駕駛座上動彈不得，拖板車張姓司機（39歲）則未受傷，警消獲報趕抵，破壞車體後，將受傷的自小客車駕駛張男救出，所幸張男僅右腳受傷，意識清醒，送小港醫院急救，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。
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