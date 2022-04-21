恐怖！自小客追撞拖板車 車頭插進後車斗駕駛腳受傷

高雄市小港區今天晚上9點多發生一起重大車禍意外！一輛黑色自小客車行經中利街和沿海三路口時，疑駕駛未注意，直接追撞前方的拖板車，因撞擊力大，自小客車頭直接插進拖板車後方，引擎蓋全毀，擋風玻璃破碎，駕駛右腳受傷受困車中，幸意識清醒，警消正搶救傷者中，詳細車禍原因由警方調查中。

根據警方調查，當時駕駛自小客車的張姓男子（57歲）於今天晚上9時20分許，駕車行經沿海三路由南向北方向時，疑未注意前方已紅燈，追撞停等紅燈的拖板車後，車頭直接撞進拖板車後車斗，導致引擎蓋凹陷、擋風玻璃全毀。