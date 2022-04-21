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中油船隻碰撞碼頭螺絲 船殼破損漏油5公升後續處理中
中油公司船隻「中油壹號」，今下午15時許碰撞到碼頭岸際碰墊螺絲，導致船殼破損漏油；交通部航港局中部航務中心表示，目前已無持續漏油，中油也對漏油進行相關處置，後續台中港務分公司將針對此案蒐證，送至中部航務中心裁處。
交通部航港局中部航務中心今天下午16時許獲報，所屬於中油公司的「中油壹號」，下午15時許碰撞到碼頭岸際碰墊螺絲，目視船身破洞位於水線上，約一個拳頭大，洩漏約5公升油艙壁殘油(低硫燃料油)，剩餘油料轉艙放置，才無持續洩漏情形。
中油公司隨後派員於油汙洩漏處放置吸油棉，並持續更替除污，也令請大瀚公司佈設2道攔油索，防止油汙外溢；中油另派員留至現場監控，若有其他狀況便及時處理、回報。
中部航務中心表示，雖船殼破洞為持續洩漏，中油公司仍請潛水伕至現場，評估船身臨時性修補可行性，也要求在船身破洞修補完成，且油汙清除前，不許移泊船隻，以免造成二次汙染，此案後續也由台中港務分公司蒐證，完成後送至航務中心裁處。
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