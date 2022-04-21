擱淺烏坵多時 大山輪今拖離得以返台

本國籍「大山」貨輪在去年7月31日於靠泊烏坵北風碼頭時因海象湧浪及強風擱淺在烏坵，雖然中間曾經嘗試將船拖離，但都未能成功，今天由大瀚711號至烏坵海域執行「大山輪」船體浮揚及拖帶作業，經過數小時的努力，終於在下午1點20分將船拖離烏坵碼頭，預計明天抵達台灣，讓烏坵鄉民都相當開心。

烏坵陳姓鄉民曾多次抱怨，烏坵有2條沈船，就像「兩隻怪獸」一樣，一艘是去年擱淺的「大山」貨輪，自從擱淺後，就一直停在碼頭，另一艘「大川」貨輪則是沈在水下，但一直都沒人理。

針對鄉民的抱怨， 交通部航港局說明，事件發生後，航港局中部航務中心立即成立大山輪海難緊急應變中心，金門縣環保局與港務處及中央駐金單位也派員進駐該應變中心參與歷次會議，但因為船體破損嚴重，船底破的一塌糊塗，才會擱淺多時。

相關人員透露，這艘船因船錨擺盪撞擊船身，造成船艏左舷破損(長、寬各約50公分)，此外船體也有大小超多的破口，中間他們曾多次派遣拖救船隊前往施工修補，才慢慢將船體修復好；再加上天氣影響，東北季風強勁與當地海象惡劣，以致遲遲無法將船拖離。

據了解，最近海象平穩，交通部航港局日前將此拖離作業發包出去，由海陽公司得標，該公司在今天派出大瀚711號至烏坵海域執行「大山輪」船體浮揚及拖帶作業，於上午10時許完成船體的修補作業，讓船可以正常浮起來，才開始進行大山輪拖離碼頭作業。