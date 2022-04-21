快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名劉姓男子為旗山警分局毒品調驗人口，旗山警分局建國派出所袁姓員警與黃姓員警今天下午3時許於旗山區中學路發現劉男駕車經過，上前攔查時，劉男卻不靠邊停，還直接駕車衝撞員警，造成黃姓員警輕微骨折，袁姓員警朝劉男車輪開3槍，但劉男還是朝里港方向逃逸，警方目前已在內門找到劉男休旅車，持續追查劉男下落。

據了解，劉男（52歲）是旗山區毒品調驗人口，今天下午3點20分左右駕車行經旗山區中學路停等紅綠燈時，正好建國所袁姓員警、黃姓員警在該路口執行交通稽查勤務，眼尖發現劉男，想上前攔查，劉男不但拒檢，還開車衝撞員警，黃姓員警遭劉男休旅車與路邊停等轎車包夾，造成右側骶骨及左側恥骨輕微骨折送醫，而袁姓員警立即朝劉男休旅車車輪連開3槍，劉男休旅車左後輪爆胎，但劉男還是駕車加速朝里港、大洲方向逃逸。

旗山警分局立即組成專案小組全面追查，調閱上百支監視器逐一過濾分析，目前已在內門區發現劉男棄置的休旅車，專案小組正持續積極追查劉男下落，旗山警分局長洪榮敏與建國所副所長董孟峰第一時間前往慰問。

旗山警分局建國派出所黃姓女警今天下午追捕一名劉姓毒品調驗人口時遭衝撞骨折，長洪榮敏（左）與建國所副所長董孟峰（右）第一時間前往慰問。記者陳玫伶／翻攝
旗山警分局建國派出所黃姓女警今天下午追捕一名劉姓毒品調驗人口時遭衝撞骨折，長洪榮敏（左）與建國所副所長董孟峰（右）第一時間前往慰問。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口今天下午駕車行經旗山區中學路，為躲避員警攔查，駕車衝撞員警後逃逸，警方持續追查中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口今天下午駕車行經旗山區中學路，為躲避員警攔查，駕車衝撞員警後逃逸，警方持續追查中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口今天下午駕車行經旗山區中學路，為躲避員警攔查，駕車衝撞員警後逃逸，警方持續追查中。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名劉姓毒品調驗人口今天下午駕車行經旗山區中學路，為躲避員警攔查，駕車衝撞員警後逃逸，警方持續追查中。記者陳玫伶／翻攝

休旅車 毒品 內門

延伸閱讀

泰國估約5成人口獲免疫力 政府盼達到8成

大麻合法化？ 法務部：不會除罪！

地下室燒廢紙漫濃煙遭誤認火災 警消到場意外破毒品案

男住家燒廢紙鄰居認火災報警 意外查獲毒品

相關新聞

獨／高雄警追可疑車遭衝撞開3槍 嫌犯兔脫一女警受傷

高雄市旗山警分局建國派出所員警今天下午3時20分許執行交通稽查，追查一輛可疑白色自小客車時，駕駛未停車，反衝撞執勤的一名...

中橫公路中午搶通 突有落石砸車1人受傷送醫

中橫公路台8線117.4公里關原路段，上月底開始陸續發生坍方，今天中午12點30分搶通放行時，疑似車輛震動，導致邊坡石塊...

中山高新營段火燒車大量濃煙竄 駕駛不適送醫

中山高北上新營路段今天近午突然傳出火燒車，警消趕至整車已起火全面燃燒，黃姓駕駛急逃出身體不適送醫，下午已經出院，詳細原因...

擱淺烏坵多時 大山輪今拖離得以返台

本國籍「大山」貨輪在去年7月31日於靠泊烏坵北風碼頭時因海象湧浪及強風擱淺在烏坵，雖然中間曾經嘗試將船拖離，但都未能成功...

毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中

高雄市一名劉姓男子為旗山警分局毒品調驗人口，旗山警分局建國派出所袁姓員警與黃姓員警今天下午3時許於旗山區中學路發現劉男駕...

百貨店內潑灑精液在女人的頭髮上 他獲撤告判不受理　

高雄市籍呂姓男子在百貨店內拿自己的精液潑灑在素昧平生女子的頭髮上，被控公然侮辱罪；法院審理時，被害女子撤告，台北地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。