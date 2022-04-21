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毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中
高雄市一名劉姓男子為旗山警分局毒品調驗人口，旗山警分局建國派出所袁姓員警與黃姓員警今天下午3時許於旗山區中學路發現劉男駕車經過，上前攔查時，劉男卻不靠邊停，還直接駕車衝撞員警，造成黃姓員警輕微骨折，袁姓員警朝劉男車輪開3槍，但劉男還是朝里港方向逃逸，警方目前已在內門找到劉男休旅車，持續追查劉男下落。
據了解，劉男（52歲）是旗山區毒品調驗人口，今天下午3點20分左右駕車行經旗山區中學路停等紅綠燈時，正好建國所袁姓員警、黃姓員警在該路口執行交通稽查勤務，眼尖發現劉男，想上前攔查，劉男不但拒檢，還開車衝撞員警，黃姓員警遭劉男休旅車與路邊停等轎車包夾，造成右側骶骨及左側恥骨輕微骨折送醫，而袁姓員警立即朝劉男休旅車車輪連開3槍，劉男休旅車左後輪爆胎，但劉男還是駕車加速朝里港、大洲方向逃逸。
旗山警分局立即組成專案小組全面追查，調閱上百支監視器逐一過濾分析，目前已在內門區發現劉男棄置的休旅車，專案小組正持續積極追查劉男下落，旗山警分局長洪榮敏與建國所副所長董孟峰第一時間前往慰問。
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