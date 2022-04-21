快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高新營段火燒車大量濃煙竄 駕駛不適送醫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

中山高北上新營路段今天近午突然傳出火燒車，警消趕至整車已起火全面燃燒，黃姓駕駛急逃出身體不適送醫，下午已經出院，詳細原因由國道警方釐清中。

這起火燒車發生在上午11點37分北上290.2公里，靠近新營交流道附近，國道四隊新營分隊初步調查，黃男開著轎車經過該路段時，不明原因發現車子突然起火，急忙停在路肩，黃某也順勢逃出，但車子已起火全面燃燒，火舌不斷竄出，發出陣陣濃煙，交通一度因火燒車車速減緩。

台南市消防局緊急調派多輛消防車趕至，中午12點14分將火勢撲滅，12點45分恢復交通，黃男身體不適，經由救護車送往柳營奇美醫院觀察，下午已出院。國道警方呼籲用路人平時應注意車輛保養，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人行車安全。

中山高北上台南新營突傳火燒車，車子全面燃燒。圖／讀者提供
中山高北上台南新營突傳火燒車，車子全面燃燒。圖／讀者提供
中山高北上台南新營突傳火燒車，車子全面燃燒淪為廢鐵。圖／讀者提供
中山高北上台南新營突傳火燒車，車子全面燃燒淪為廢鐵。圖／讀者提供
中山高北上台南新營突傳火燒車，車子全面燃燒。圖／讀者提供
中山高北上台南新營突傳火燒車，車子全面燃燒。圖／讀者提供

國道 火燒車

延伸閱讀

地下室燒廢紙漫濃煙遭誤認火災 警消到場意外破毒品案

居家照護遇火神正確逃生法 小火快逃濃煙關門是口訣

婦人疑煮食不慎突竄火高雄鹽埕區8民宅陷火海 濃煙狂竄

大新營12年人口流失近2萬 地方憂邊緣化成事實

相關新聞

獨／高雄警追可疑車遭衝撞開3槍 嫌犯兔脫一女警受傷

高雄市旗山警分局建國派出所員警今天下午3時20分許執行交通稽查，追查一輛可疑白色自小客車時，駕駛未停車，反衝撞執勤的一名...

中橫公路中午搶通 突有落石砸車1人受傷送醫

中橫公路台8線117.4公里關原路段，上月底開始陸續發生坍方，今天中午12點30分搶通放行時，疑似車輛震動，導致邊坡石塊...

中山高新營段火燒車大量濃煙竄 駕駛不適送醫

中山高北上新營路段今天近午突然傳出火燒車，警消趕至整車已起火全面燃燒，黃姓駕駛急逃出身體不適送醫，下午已經出院，詳細原因...

擱淺烏坵多時 大山輪今拖離得以返台

本國籍「大山」貨輪在去年7月31日於靠泊烏坵北風碼頭時因海象湧浪及強風擱淺在烏坵，雖然中間曾經嘗試將船拖離，但都未能成功...

毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中

高雄市一名劉姓男子為旗山警分局毒品調驗人口，旗山警分局建國派出所袁姓員警與黃姓員警今天下午3時許於旗山區中學路發現劉男駕...

百貨店內潑灑精液在女人的頭髮上 他獲撤告判不受理　

高雄市籍呂姓男子在百貨店內拿自己的精液潑灑在素昧平生女子的頭髮上，被控公然侮辱罪；法院審理時，被害女子撤告，台北地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。