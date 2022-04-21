中山高新營段火燒車大量濃煙竄 駕駛不適送醫

中山高北上新營路段今天近午突然傳出火燒車，警消趕至整車已起火全面燃燒，黃姓駕駛急逃出身體不適送醫，下午已經出院，詳細原因由國道警方釐清中。

這起火燒車發生在上午11點37分北上290.2公里，靠近新營交流道附近，國道四隊新營分隊初步調查，黃男開著轎車經過該路段時，不明原因發現車子突然起火，急忙停在路肩，黃某也順勢逃出，但車子已起火全面燃燒，火舌不斷竄出，發出陣陣濃煙，交通一度因火燒車車速減緩。