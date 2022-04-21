快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

中橫關原路段中午才搶通 又遇落石砸車1人送醫

中央社 / 花蓮縣21日電

中橫公路台8線117.4公里關原災害路段今天中午才搶通放行，就有車輛遭落石砸中前擋風玻璃，導致駕駛頭部撕裂傷，經現場人員緊急聯絡救護人員接駁下山治療，災害路段暫時封閉。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段長陳麗華今天接受中央社記者訪問指出，台8線117.4公里關原災害路段中午12時30分搶通放行，因災區長度逾150公尺，監看人員視邊坡狀況，採逐車戒護放行。

陳麗華指出，下午放行時1輛下山車輛行經災害路段，遭邊坡落石砸中車輛，落石砸破前擋風玻璃，造成駕駛頭部撕裂傷，現場人員緊急引導車輛停靠路邊，確認患者意識清楚，立即聯繫救護人員於洛韶接駁傷患，後送至國軍花蓮總醫院治療。

陳麗華表示，經現場人員回報，台8線117k+310~+380邊坡仍持續落石，暫時封閉台8線114K+600至151K+700（關原至洛韶路段），等待邊坡穩定後進場清理，目前已勸離東端逾10輛車輛。

陳麗華表示，因邊坡仍有持續性落石，預計下午5時起至翌日清晨7時實施台8線關原至洛韶路段夜間預警性封路。

落石 擋風玻璃 中橫公路

延伸閱讀

中橫關原段持續坍方阻交通 預計下午1點搶通

中橫關原段坍方阻斷交通 預計中午前搶通

基隆市湖海路潛藏落石危機 消防局空拍協助工務處防護

草嶺公路剛完工就落石　S型彎道考驗駕駛開車技術

相關新聞

獨／高雄警追可疑車遭衝撞開3槍 嫌犯兔脫一女警受傷

高雄市旗山警分局建國派出所員警今天下午3時20分許執行交通稽查，追查一輛可疑白色自小客車時，駕駛未停車，反衝撞執勤的一名...

中橫公路中午搶通 突有落石砸車1人受傷送醫

中橫公路台8線117.4公里關原路段，上月底開始陸續發生坍方，今天中午12點30分搶通放行時，疑似車輛震動，導致邊坡石塊...

中山高新營段火燒車大量濃煙竄 駕駛不適送醫

中山高北上新營路段今天近午突然傳出火燒車，警消趕至整車已起火全面燃燒，黃姓駕駛急逃出身體不適送醫，下午已經出院，詳細原因...

擱淺烏坵多時 大山輪今拖離得以返台

本國籍「大山」貨輪在去年7月31日於靠泊烏坵北風碼頭時因海象湧浪及強風擱淺在烏坵，雖然中間曾經嘗試將船拖離，但都未能成功...

毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中

高雄市一名劉姓男子為旗山警分局毒品調驗人口，旗山警分局建國派出所袁姓員警與黃姓員警今天下午3時許於旗山區中學路發現劉男駕...

百貨店內潑灑精液在女人的頭髮上 他獲撤告判不受理　

高雄市籍呂姓男子在百貨店內拿自己的精液潑灑在素昧平生女子的頭髮上，被控公然侮辱罪；法院審理時，被害女子撤告，台北地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。