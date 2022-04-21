海山警民連線聯手攔阻 阻詐金額達1200萬
新北市海山警分局感謝轄內各金融機構與超商業者積極協助攔阻詐騙，通報可疑情資，統計今年初至4月，迄今攔阻詐騙32件，成功守住民眾血汗錢共1200萬餘元；海山分局長周振安今天到中國信託、台灣銀行、永豐銀行及板信商銀等金融機構頒發獎牌、商品禮券和宣導品，向攔阻有功的單位主管以及行員表達感謝之意。
海山警分局指出，埔墘派出所今年3月中接獲銀行通報，一名婦人至銀行欲提款及匯款各100萬元，行員驚覺有異，通知轄區派出所派員協助。埔墘所員警陳冠潔及王羽萱濛報到場，耐心詢問才知道老婦人因加入虛擬貨幣投資群組，因有小額獲利，便想要加碼投資。在警方勸阻與溝通下，成功攔阻詐騙金額共200萬元，避免損失鉅款。
周振安表示，現今詐騙集團犯罪手法不斷翻新，民眾切勿輕信陌生電話，養成查證習慣，提高警覺，並多與親友溝通分析，同時可適時尋求警方協助，以避免自身財產遭詐；同時他也感謝轄內金融機構行員與超商業者用心付出，與警方共同守護市民財產安全。
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