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搭「九天玄女」潮梗 新北警花拍片宣傳「無聲求救」

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

網紅「阿翰」以模仿日常小人物聞名，近日發布最新影片，重現4年前「算命阿姨」橋段，不只舉止、口音模仿得維妙維肖，其中「降落」金句更讓觀眾爆笑不已。新北市警局婦幼警察隊也搶搭這股時事潮，由女警將劇中橋段引入最新拍攝的宣導影片，向民眾宣導「540」無聲求救訊號手勢，希望民眾能自助或救人。

婦幼隊表示，「求救訊號」手勢是在2020年由加拿大非營利組織加拿大婦女基金會推出，本意是要讓任何於COVID-19防疫封鎖令期間遇上家暴的人，可以在講視訊電話，或是應門的時候發出無聲的求救訊號，以視訊求助為例，民眾只要將手指併攏、手心面向鏡頭，接著將大姆指往手心的方向內縮，最後再握拳、將大姆指包於拳頭內即可，過程有點像併攏手指、朝對方比出 5、4、0三個數字來發出求救訊號。

婦幼隊長林子翔表示，美國一名機車騎士在 75號州際公路肯塔基州路段，看到前方銀色汽車女乘客伸出了手，疑似正反覆比劃著去年在TikTok上爆紅的「求救訊號」手勢（signal for help），他機警撥打電話報警，成功拯救這名遭綁架少女，讓540無聲求助這個手勢也因一則TikTok影片而被廣泛傳播。

婦幼隊搶搭九天玄女的時事梗，分隊長劉書安率小編群拍攝宣導影片，飾演算命師是長相甜美可愛的24歲女警林映岑，扮起古裝更是有型，警專35期才畢業3年，在婦幼隊與學姊們一同扛起各項宣導工作，多次在宣導場合扮起「警察姊姊」向國小及幼稚園學童說故事從不怯場，總是吸引滿滿的小朋友粉絲圍在身旁，親和力十足。

林映岑說，這次「不顧形象」打扮成九天玄女，犧牲下海扮演算命師，她自嘲說，能夠讓廣大民眾知道無聲求救手勢，將宣導結合時事，讓新北婦幼安全宣導備受民眾矚目及熟悉，才是最重要的。

網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑打扮成九天玄女來飾演算命師拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑打扮成九天玄女來飾演算命師拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑（右）拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑（右）拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑（右）拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑（右）拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑打扮成九天玄女來飾演算命師拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供
網紅「阿翰」以「算命阿姨」橋段，發布最新影片爆紅，新北市警局婦幼警察隊搶搭這股時事潮，由女警林映岑打扮成九天玄女來飾演算命師拍攝「540」無聲求救訊號手勢宣導影片，希望民眾能自助或救人。圖／婦幼隊提供

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