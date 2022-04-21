脫口罩抽菸嗆警「你很大吼」被PO網 和美鎮長鞠躬道歉

彰化縣和美鎮長阮厚爵昨晚到彰化市一家KTV，遇彰化警分局臨檢，向執勤員警嗆「你很大吼」，警方則回說：「很小啦，鎮長你不要這樣」，過程被PO上網路，彰化警分局表示，阮厚爵當時脫下口罩抽菸，將依違反傳染病防治法移由衛生局裁處；阮厚爵為此鞠躬道歉，表示做了不良示範。

依阮厚爵在受訪時表示，在疫情期間，他做出不良示範，因一時菸癮走出包廂外抽菸，口罩確實沒有戴好，造成社會及其他人的恐慌，他深感抱歉，做出如此差勁的示範，真的對不起，在此深深一鞠躬，事發時未與警方衝突，他本身也打滿三劑疫苗。

阮厚爵表示，昨晚8點多，他應友人邀約，前往彰化市民生路一家KTV，他進入包廂後，因近來疫情日益嚴重，他還向包廂內的友人宣導一定要把口罩戴好，不久後，彰化分局民生派出所員警來臨檢，他還遞上名片，警方則稱仍要按程序臨檢。

不過，阮厚爵被PO出的影片中，在警方臨檢時，他嗆警「你很大吼」，警則回說「很小啦，鎮長你不要這樣」。可能被民眾錄下後，PO上網路，引來議論。

彰化警分局副分局長鐘振邦表示，昨晚警方前往這家自助式KTV臨檢後，要再到下一處場所臨檢時，在門口看到一名男子脫下口罩抽菸，違反防疫規定，將依傳染病防治法移由彰化縣衛生局裁處，警方臨檢及處理過程都依規定與程序。

衛生局稽查科長黃美芳表示，依目前防疫規定，外出在必須配戴口罩，脫下口罩已違反傳染病防治法，衛生局在收到警方的函送資料，會依程序調查，如果屬實，可處3000到15000元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康