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假投資假親友 北市警接連阻詐保住28萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方愚人節接連攔阻詐騙匯款，詐團分別以「假投資」及「猜猜我是誰」手法行騙，經員警攔阻，順利保住2名被害人共28萬元積蓄；警方表示，新冠肺炎疫情及烏俄戰爭等因素，詐團常藉以行騙投資客，也仍會以「猜猜我是誰」這類詐欺老梗詐騙年長者，民眾接觸陌生訊息務必小心查證，以免受騙。

內湖區一名洪姓婦人接獲陌生女子加LINE，對方自稱投顧專家，可提供內線消息、提高獲利，洪女只需到指定網站註冊會員，匯出26萬元會費至指定帳戶即可獲利，洪女見錢眼開，4月1日到住處附近銀行準備匯款，行員關懷提問時發覺異狀，報警處理，員警到場調查又發現受款帳戶已被列為警示帳戶，進一步說明「假投資」詐騙案例，洪女才驚覺受騙。

同日中午時分，大同警分局獲報，轄內銀行有民眾欲臨櫃匯款，但匯款用途交代不清，有遭詐騙之虞；員警到場關懷後發現，林姓女子不久前接獲不明來電，自稱是幾十年未見的朋友，想要回幾十年前未繳清的2萬元債款，林女想確認對方身分，對方就一直打斷林女說話，要求林女盡速匯款，林才依指示準備匯款，經員警說明相關詐欺手法，林女才發現自己險些受騙。

據統計，台北市今年1至3月間「假投資」詐騙案共發生182件（占全般詐騙案發生數19.42％），「猜猜我是誰」詐騙案共發生27件（占全般詐騙案發生數2.88％）。

警方表示，新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響國際經濟環境，詐騙集團看準許多民眾欲投資理財，會以假投資標的、管道，搭配國際時事，詐騙投資客財物，同時仍會以詐騙老梗如「猜猜我是誰」「假綁架」等手法行騙獨居年長者，呼籲民眾投資理財務必循合法管道，接獲親友來電也務必查證對方身分。

另，警方為避免民眾無辜受騙，將持續分析詐騙案態樣，分齡分眾落實宣導，結合民間業者宣導下載「陌生來電辨識軟體」，藉以辨識、封鎖惡意來電，也將大數據資料庫分析出的詐欺犯罪態樣分享給金融機構，讓員警能更迅速到場阻詐，民眾若不慎將款項匯出，務必立即請求銀行「圈存止扣」，有機會即時凍結款項不被轉出。

經員警說明相關詐欺手法，林女才發現自己險些受騙。記者李隆揆／翻攝
經員警說明相關詐欺手法，林女才發現自己險些受騙。記者李隆揆／翻攝
洪女見錢眼開，4月1日到住處附近銀行準備匯款，行員關懷提問時發覺異狀，報警處理。記者李隆揆／翻攝
洪女見錢眼開，4月1日到住處附近銀行準備匯款，行員關懷提問時發覺異狀，報警處理。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 新冠肺炎 詐欺

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