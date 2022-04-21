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鑰匙未拔車被偷 警靠這技巧1小時火速逮竊賊
高雄市一名洪姓婦人將機車停路旁，下車忘了拔鑰匙，返回現場騎車，發現機車失竊報案；警方透過監視器即時影像的科技偵查，發現偷車的歐男正騎車在鹽埕區逛大街，1小時內逮獲歐男，洪婦接獲通知，喜出望外地說「哇，警方動作好快」!
警方指出，洪姓婦人(54歲)19日傍晚5時許，前往三民一警分局長明派出所員警報案，洪女指稱，將機車停在建國一路，因一時忘記車鑰匙未拔，辦完事折返現場要騎車時，發現機車竟不翼而飛。
警方調閱監視器，透過即時影像，發現偷竊機車的歐姓男子（55歲）出現在鼓山二路一帶，歐男正騎車逛大街，警網趕赴現場途中，派出所內的警方利用LINE直接發送即時影像協助指引現場警網，果真在鹽埕區北斗街發現停在路邊的機車。
由於當時機車引擎還有餘溫，警方在數公尺外，發現歐男穿著符合監視畫面特徵的竊賊，當場將歐男逮捕；歐男辯稱因見洪婦機車鑰匙未拔，一時興起，將車騎走沿路亂逛，警訊後被依竊盜罪送辦。
洪婦在報案1小時內，警方即火速逮獲竊賊，也尋回她的愛車，令她對於警方辦案效率驚訝不已，對警方予以高度肯定，並深表謝意。
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