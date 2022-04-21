聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台64快速道路嚴重車禍 小貨車翻車撞護欄幾乎解體
新北市台64快速道路板橋段今天中午發生嚴重車禍，一輛小貨車翻車後撞上護欄，整輛車幾乎解體，肇事駕駛林姓男子因手臂脫臼已送醫搶救，至於車禍事故確實發生原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局今天中午12時許獲報，台64快速道路板橋段往中和方向發生車禍事故，疑似有人受困，消防人員及警方迅速趕抵現場，發現林姓男子（68歲）所駕駛有吊臂的小貨車側翻橫躺在外側車道上，車斗則是面朝下躺平蓋在道路上，整輛車嚴重毀損幾乎快解體。
據了解，林男當時駕車沿大漢橋往台64線東向行駛，至大漢橋與台64線交接處時，不知何故先自撞分隔島後翻覆，車子側翻占據外側車道，內側車道勉強尚可通行，警方也在現場實施交通疏導管制。
駕駛林男原本受困車內，經消防人員搶救出來後，因手部有脫臼，由救護車送往雙和醫院，警方已在現場依規定測繪、拍照，並調閱沿線道路監視器，同時派員至醫院，要了解林男是否有酒後駕車情況，來進一步以釐清肇事發生原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言