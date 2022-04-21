汽竊犯案1小時抓捕難度高 桃警線上立逮2現行犯

桃園市疫情擴散，46歲蔡姓男子日前趁機在平鎮、中壢交界，利用自備鑰匙偷走一輛小貨車，車主報案，警網在龍潭分局附近線上逮捕蔡男人贓俱獲，查出他另涉汽車竊案，警方今天上午表示，警網線上攔查汽車竊案現行犯，必須竊案發生1、2小時內攔查，相當不易。

平鎮、龍潭地區發生多起汽車竊案，令警方頭痛，這起蔡姓男子偷竊小貨車使用，他為避開主要幹道攔查，走偏僻的干城路，警網據報根據監視器軌跡，不到1小時內線上逮捕蔡嫌到案，由於線上逮捕汽竊現行犯不易，市警局長陳國進特地前往平鎮分局頒獎金表揚員警努力。

警方表示，蔡姓男子在龍潭地區打零工，他在新竹縣湖口地區利用自備萬能鑰匙，偷竊1輛小貨車搬運使用，開車至龍潭區新龍路巷口丟棄，之後他又在平鎮區中豐路，利用同一手法偷竊1 輛小貨車得逞，警方第一時間據報，研判竊嫌仍開車中，調閱監視器軌跡攔查，在龍潭干城路上逮捕一臉吃驚的蔡男。

警方比對另一湖口失竊小貨車棄置龍潭新龍路巷口的竊嫌長相、特徵，一併查出蔡男他涉嫌湖口小貨車竊案，蔡男坦承犯下2起小貨車竊案。警方訊後將他移送桃園地檢署偵辦。