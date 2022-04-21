警察機動測速3個月取締1.8萬件 民怨高市府搶很大

高雄市路口固定照相多，警察機動測速路段也不少。三民區民族與明誠路口今年1至3月，90天內透過警方機動測速照相取締1萬8024件，高出同區同期固定式取締件數15倍之多，民眾質疑標示不明、市府搶很大。市議員郭建盟說，建議研議警示標示加大加量，另公告機動測速時地，機動測速是市民守護者，拒當市府「提款機」。警局與交通局回應，進一步研擬改善。

高市議會交通部門業務質詢，市議員郭建盟指出，認同高市府近年努力降低A1事故死亡率，不過許多民眾陳情，三民區民族與明誠路口的機動測速取締「搶很大」，很多人收到罰單叫苦連天。

郭建盟進一步查詢發現，今年1至3月，此處路口的機動測速取締1萬8024件，三民區另一處固定式取締冠軍（九如與大昌路）同期僅1190件，兩者相差15倍。此外，號稱全高雄「固定式冠軍」的美濃台28線中興路固定式取締3818件，遠不如機動測速在新興區中山玉竹街開出6332件、中華四維路5768件。

郭建盟說，機動測速執法有成效，但也引起諸多民怨，包括警察機動測速警示標誌標示不明、在驟降限速區設陷阱、未收罰單不知情連續開罰、藏於暗處等怨言；物價一直上漲，機動測速要當市民守護者而非「提款機」，建請交通局與警察局研議機動式測速相機值勤時加大加量示警或放警車等措施，讓民眾提早因應減速慢行，另加強宣導重複裁罰登錄後可收簡訊通知服務，以及公告機動測速相機值勤時地。