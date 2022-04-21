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防堵娛樂場所染疫擴大 天上人間等涉群聚店家暫停營業
防堵疫情擴散，屏東縣里港警分局連日針對轄內八大娛樂場所強力臨檢查緝，除嚴格取締色情不法，並結合第三方警政縝密查核特殊娛樂場所防疫措施的完備性，並對業者防疫宣導。里港警分局指出，轄內九如鄉及里港鄉等四家涉群聚染疫店家依規定暫無營業，轄內其他小吃部卡拉ok也都自主性暫停營業。
里港警分局指出，轄內九如鄉及里港鄉4家涉群聚染疫店家暫無營業，九如里港鄉11家小吃部卡拉ok自主性暫停營業。
里港警分局出，九如鄉及里港鄉共計4間小吃部卡拉ok有群聚染疫，轄內特殊娛樂場所確診人數累計至昨20日達87人。九如鄉某特殊娛樂場所爆發群聚感染後，里港警分局防堵疫情破口，從本月10日起針對八大娛樂場所進行密集臨檢，強力掃蕩色情行業，除運用第三方警政，主動集結縣府城鄉發展處工商科、勞動暨青年發展處、衛生局、消防局所等有關單位進行查緝稽核，並提升臨檢密度，一連多日進行臨檢查緝，經各單位戮力合作，群聚染疫確診人數有明顯下降趨勢。
里港警方指出，統計到19日，共查獲違反傳染病防治法5件，菸害防制法5件，違反勞基法1件，而轄內其他未有群聚感染狀況的小吃部卡拉ok，經警方強力臨檢兼防疫宣導後，均自主性暫停營業，特殊娛樂場所群聚染疫人數降低，20日僅新增1例特殊娛樂場所確診案例。
里港警分局長鄭頴聰說，疫情延燒，為避免疫情擴散，本分局持續編排勤務，針對可能暗藏春色的特殊娛樂場所或出入複雜易生暴力事端不定時臨檢掃蕩，展現警方防堵疫情及維護治安之決心，請業者配合警方查緝作為及縣府防疫規定。提醒民眾，疫情嚴峻，應避免出入人多擁擠場所，落實消毒，消滅病毒從你我做起。
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