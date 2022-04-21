防堵娛樂場所染疫擴大 天上人間等涉群聚店家暫停營業

防堵疫情擴散，屏東縣里港警分局連日針對轄內八大娛樂場所強力臨檢查緝，除嚴格取締色情不法，並結合第三方警政縝密查核特殊娛樂場所防疫措施的完備性，並對業者防疫宣導。里港警分局指出，轄內九如鄉及里港鄉等四家涉群聚染疫店家依規定暫無營業，轄內其他小吃部卡拉ok也都自主性暫停營業。

里港警分局指出，轄內九如鄉及里港鄉4家涉群聚染疫店家暫無營業，九如里港鄉11家小吃部卡拉ok自主性暫停營業。

里港警分局出，九如鄉及里港鄉共計4間小吃部卡拉ok有群聚染疫，轄內特殊娛樂場所確診人數累計至昨20日達87人。九如鄉某特殊娛樂場所爆發群聚感染後，里港警分局防堵疫情破口，從本月10日起針對八大娛樂場所進行密集臨檢，強力掃蕩色情行業，除運用第三方警政，主動集結縣府城鄉發展處工商科、勞動暨青年發展處、衛生局、消防局所等有關單位進行查緝稽核，並提升臨檢密度，一連多日進行臨檢查緝，經各單位戮力合作，群聚染疫確診人數有明顯下降趨勢。

里港警方指出，統計到19日，共查獲違反傳染病防治法5件，菸害防制法5件，違反勞基法1件，而轄內其他未有群聚感染狀況的小吃部卡拉ok，經警方強力臨檢兼防疫宣導後，均自主性暫停營業，特殊娛樂場所群聚染疫人數降低，20日僅新增1例特殊娛樂場所確診案例。