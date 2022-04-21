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素未謀面「分析師」勸進 7旬翁第一筆投資險賠養老金
桃園市一名高齡79歲的老翁從未買過股票，最近在網路遇到「投資分析師」，被對方勸進買股票及虛擬貨幣一個多月，昨天終於心動，拿出15萬元養老金要孤注一擲，匯款前被行員勸阻並報案；警方發現對方提供的帳戶已遭通報，極可能是詐騙集團，好言相勸後才讓他放棄匯款。
桃園警分局指出，武陵安派出所員警林政宏昨天14時30分許接獲轄區復興路一家銀行通報，表示有民眾疑遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。
員警到場瞭解，發現是高齡79歲的曾姓老翁，自稱透過網友介紹，認識一名網路投資分析師，對方不斷鼓吹自己應該投資股市及虛擬貨幣來獲利，一個多月來不斷勸進，讓沒買過股票的他終於心動。決定拿15萬的養老金「拚一波」。
員警詳加詢問，發現曾翁非但沒見過對方一面，甚至一次電話也沒通過，雙方僅透過通訊軟體相互留言，十分可疑 便勸他匯款有風險，同時也請同仁查詢該匯款帳戶，果然發現已有受害者通報過，應是遇到詐團，終於說服他曾先生不再匯款。
警方呼籲，民眾切勿輕信不實的網路資訊，應多加查證，或撥打165反詐騙專線、110報案專線查詢、以避免成為詐騙受害人。
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