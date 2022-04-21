快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

素未謀面「分析師」勸進 7旬翁第一筆投資險賠養老金

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名高齡79歲的老翁從未買過股票，最近在網路遇到「投資分析師」，被對方勸進買股票及虛擬貨幣一個多月，昨天終於心動，拿出15萬元養老金要孤注一擲，匯款前被行員勸阻並報案；警方發現對方提供的帳戶已遭通報，極可能是詐騙集團，好言相勸後才讓他放棄匯款。

桃園警分局指出，武陵安派出所員警林政宏昨天14時30分許接獲轄區復興路一家銀行通報，表示有民眾疑遭詐騙欲匯款，請員警到場協助勸導。

員警到場瞭解，發現是高齡79歲的曾姓老翁，自稱透過網友介紹，認識一名網路投資分析師，對方不斷鼓吹自己應該投資股市及虛擬貨幣來獲利，一個多月來不斷勸進，讓沒買過股票的他終於心動。決定拿15萬的養老金「拚一波」。

員警詳加詢問，發現曾翁非但沒見過對方一面，甚至一次電話也沒通過，雙方僅透過通訊軟體相互留言，十分可疑 便勸他匯款有風險，同時也請同仁查詢該匯款帳戶，果然發現已有受害者通報過，應是遇到詐團，終於說服他曾先生不再匯款。

警方呼籲，民眾切勿輕信不實的網路資訊，應多加查證，或撥打165反詐騙專線、110報案專線查詢、以避免成為詐騙受害人。

桃園市曾姓老翁（左）從未投資過，被詐團話數誘惑，昨天拿著15萬養老金要臨櫃匯款，被機警行員勸阻並報案，因而保住老本。記者楊湛華／翻攝
桃園市曾姓老翁（左）從未投資過，被詐團話數誘惑，昨天拿著15萬養老金要臨櫃匯款，被機警行員勸阻並報案，因而保住老本。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園 養老金

延伸閱讀

桃園警分局爆16人確診！即刻啟動分組分流上班

台東辦全國鄉土歌謠賽出現確診繼續辦 教育處：做好防疫

台東17名確診者有2名學生 成功鎮三民國小停課至22日

臉書幣復活？Meta傳要發全新虛擬貨幣 名稱曝光「Zuck Bucks」

相關新聞

獨／高雄警追可疑車遭衝撞開3槍 嫌犯兔脫一女警受傷

高雄市旗山警分局建國派出所員警今天下午3時20分許執行交通稽查，追查一輛可疑白色自小客車時，駕駛未停車，反衝撞執勤的一名...

中橫公路中午搶通 突有落石砸車1人受傷送醫

中橫公路台8線117.4公里關原路段，上月底開始陸續發生坍方，今天中午12點30分搶通放行時，疑似車輛震動，導致邊坡石塊...

中山高新營段火燒車大量濃煙竄 駕駛不適送醫

中山高北上新營路段今天近午突然傳出火燒車，警消趕至整車已起火全面燃燒，黃姓駕駛急逃出身體不適送醫，下午已經出院，詳細原因...

擱淺烏坵多時 大山輪今拖離得以返台

本國籍「大山」貨輪在去年7月31日於靠泊烏坵北風碼頭時因海象湧浪及強風擱淺在烏坵，雖然中間曾經嘗試將船拖離，但都未能成功...

毒品人口躲警察竟駕車衝撞致1女警骨折 警持續追查中

高雄市一名劉姓男子為旗山警分局毒品調驗人口，旗山警分局建國派出所袁姓員警與黃姓員警今天下午3時許於旗山區中學路發現劉男駕...

百貨店內潑灑精液在女人的頭髮上 他獲撤告判不受理　

高雄市籍呂姓男子在百貨店內拿自己的精液潑灑在素昧平生女子的頭髮上，被控公然侮辱罪；法院審理時，被害女子撤告，台北地方法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。