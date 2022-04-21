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影／海大生逆向高速撞公車送醫不治 影像曝警也說詭異
國立台灣海洋大學蔣姓學生，今天上午騎機車在北寧路時，不明原因跨越雙黃線，高速逆向衝撞對向一輛市公車，公車擋風玻璃碎裂，機車前輪噴飛，蔣男倒地送醫不治。公車行車記錄器拍下蔣男逆向衝撞過程，事故原因已由警方調查釐清。
交通隊調查，今天上午6時20分，蔣男（23歲）騎機車在北寧路280之8號前，由基隆往瑞芳方向行駛，與對向由黃姓男子（40歲）駕駛由北寧路往市區方向行的基隆市公車發生車禍，撞擊力道相當猛烈，警方到場發現公車擋風玻璃碎裂，機車前輪噴飛，蔣男倒地不起。
警方對黃男酒測，未有酒精反應，將蔣男送醫後7時40分宣告不治，已委請醫院實施血液酒精濃度檢測。警方已採證並報請檢方相驗處理。公車行車記錄器拍下蔣男逆向衝撞過程，警也認為十分詭異，事故原因已由警方調查釐清。
公車司機表示，騎士突然逆向高速朝著公車而來，來不及反應撞上。警方查出蔣姓騎士為海洋大學學生，還找不到家屬，釐清是否為僑生，已通知學校人員協助處理。
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