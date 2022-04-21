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居家照護遇火神正確逃生法 小火快逃濃煙關門是口訣

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

疫情升溫，輕症及無症狀感染者於居家照護，於獨處空間內，各項電器使用定會頻繁，若因用電、用火不當，導致引發火災，民眾該該如何正確逃生？若逃生不及時，又應如何躲於安全空間，等待消防員救援。

「小火快逃，濃煙關門」新北市消防局表示，火場逃生原則要謹記消防救命口訣「小火快逃，濃煙關門」，火災現場瞬息萬變，若濃煙沒那麼大，就要趕快逃生，如果火勢漸長有蔓延趨勢，煙太大擋住路線，不要貿然救火。民眾可先待在室內，並把門縫塞住阻擋濃煙進入。

吳濟玄提醒，但千萬不要躲在廁所，因為現今浴室門和天花板多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙溫度升至200至400度，塑膠門就會熔化變形。而且浴室門下方通風百葉，無法有效阻絕濃煙侵入，逃生民眾往往最後會因濃煙侵襲，而造成人命傷亡。

且浴室內排水孔下方設有「存水彎」，平常彎曲造型會將積水留在排水管內，避免排水管內的臭味流入室內，這樣結構，也會導致新鮮空氣無法流入浴室內，加上若浴室沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員也較不易發現逃生者。

民眾遇到火災意外，在等待消防人員救援時，千萬要保持冷靜，並記住下列3點逃生法則。首先若無法逃生，民眾應在打開大門之前，先觸摸門把測試溫度。若門把未感高溫，則先開一點門縫觀察，門外若無煙霧再行逃生並「隨手關門」，以防止火勢及濃煙擴散，隨即往一樓向外逃生，而不是往上樓層逃生。

再者，若透過門縫察看，發現室外有煙霧，千萬不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，用衣物、毛巾將門縫塞住，以防止煙霧流入。同時改往離火、煙、熱最遠的陽台或房間，尋找相對安全的空間，撥打119告知位置，並開窗求救。

最後，若門把溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態「切勿開門」，也要改往離火、煙、熱最遠的陽台或房間，尋找相對安全的空間，撥打119告知位置並開窗求救。

吳濟玄說，根據統計，建築物火災發生率，多以1至5層樓建築最高。呼籲居住5樓以下建築物民眾應安裝住宅用火災警報器。民眾一般大都是透過聞到煙味；或看到濃煙而警覺發生火災。

但若火災發生在半夜，往往因民眾在睡眠狀態下，影響嗅覺及視覺敏覺性，導致火災發生時未能即時發現，而延誤避難逃生的黃金時間，因此居家安裝「住宅用火災警報器」就是防範利器，警報器在偵測煙霧或熱氣時，就會發出極大的警報聲響，民眾就可及早發現、應變逃生。

新北市消防局提醒民眾，要記住3點逃生法則。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局提醒民眾，要記住3點逃生法則。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局提醒民眾，要記住3點逃生法則。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局提醒民眾，要記住3點逃生法則。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局呼籲，民眾應安裝住宅用火災警報器。記者曾伯愷／攝影
新北市消防局呼籲，民眾應安裝住宅用火災警報器。記者曾伯愷／攝影

火災 浴室 高溫

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