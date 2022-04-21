居家照護獨居者若出現這些症狀 恐是隱形殺手找上門

居家照護必須長時間，待在獨自空間內，若身處沒有對流窗的密閉空間內，那就得小心無色無味的隱形殺手「一氧化碳」中毒找上門，那一氧化碳中毒有那些徵兆？民眾有該如何防範？新北市消防局告訴您。

新北市消防局危險物品管理科股長黃健智提醒，民眾若有出現頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況，要趕快打開通往室外的窗戶通風，關閉燃燒器具或燃氣熱水器。身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，撥打119協助送醫。

黃健智說，為避免居家一氧化碳中毒，民眾應注意燃氣熱水器裝置不當或型式錯誤問題，若室內環境通風不良，就有可能因燃氣燃燒不完全，而產生過量一氧化碳造成中毒，所以民眾應注意5項要點：

第1點、要保持環境「通風」，裝設燃氣熱水氣的陽台應保持良好通風，避免有加裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風之情形。

第2點、要選擇正確「型式」選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式熱水器或密閉強制供排氣式熱水器（FF）。

第3點、要使用安全的「品牌」熱水器應貼有CNS（國家標準）檢驗合格標示及TGAS（產品責任險）等標章。

第4點、要注意安全的「安裝」，應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士進行正確的安裝，並依法於熱水器張貼施工標籤。

第5點、要注意平時的「檢修」建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士為之。