居家照護檢疫隔離 遵循「5不1沒有」防火災

台灣近來疫情急速升溫，確診人數每日衝破上千例，指揮中心周二（19日）針對輕症或無症狀感染者公布「COVID-19 確診個案居家照護管理指引及應注意事項」面臨久至10天的居家照護，新北市消防局提供正確使用火、電的方法，避免引發火災。

「遵循『5不1沒有』用電原則」，新北市消防局火災預防科股長吳濟玄說，民眾應定期檢查電器設備，遵守用電「不超過負載」、電線「不綑綁折損」、插頭「不潮濕髒汙」、電源插座「不用不插」、周圍「不放可燃物」，及「沒有商品安全標章」的電器不買不用等「5不1沒有」使用原則。

吳濟玄說，除了「5不1沒有」使用原則外，民眾應定期檢查確認電源線絕緣被覆，是否有破損或局部發熱情形，如有應立即檢修或汰換，同時要控管長時間使用電器，倘如插座、電源線有過熱情形，就應立即拔掉電源插頭，立即停止使用電器，以確保使用安全。

另外，針對廚房用火應注意事項，吳濟玄說，要謹記「人離火熄」原則，瓦斯爐使用完畢或暫時離開時，一定要隨手關閉瓦斯爐火，避免因食物煮焦乾燒而引起火災。還有隨時清潔附著於瓦斯爐具、排油煙機的油垢，以免油鍋起火時擴大延燒。