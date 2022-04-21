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光天化日行竊遇巡警 桃園電纜賊後車廂沒關被逮送辦

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天下午駕車到大園竹圍地區偷取電纜線，轄區員警巡邏時發現他把車輛停在一處空屋前，形跡可疑，便上前盤查，當場在後車廂內查獲印有TPC字樣的台電電纜線，讓他啞口無言，警詢後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大園分局表示，竹圍派出所警員張惟捷、王冠皓於昨天17時許巡經國際路二段巷弄時，發現一輛轎車停在無人居住的空屋前，覺得可疑便上前查看。

員警要進入屋內時，這名來自蘆竹區的李姓男子（48歲）正好從路旁草叢堆裡走出來並準備上車，雙方四目相接，讓李男愣了一下；警方見狀，上前查看，發現敞開的後車廂內有一綑印有TPC台電公司字樣的電纜線，以及一把破壞剪。

李男見偷電纜事跡敗露，只好坦承行竊，警方將他逮捕帶返所偵詢，隨後依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，近期受到國際銅價上漲，竊賊鎖定電纜線行竊牟利，警方為此加強巡邏及防竊勤務，將持續加強巡邏防制竊案發生，呼籲民眾如有發現可疑人士，請立即向警方通報，共同維護社區治安。

警方到場時，李男後車廂大開，失竊電纜一覽無遺，直接抓包。記者楊湛華／翻攝
警方到場時，李男後車廂大開，失竊電纜一覽無遺，直接抓包。記者楊湛華／翻攝
警方查獲台電電纜線一捆、疑作案用油壓剪一支。記者楊湛華／翻攝
警方查獲台電電纜線一捆、疑作案用油壓剪一支。記者楊湛華／翻攝
電纜線印有TPC台電公司字樣。記者楊湛華／翻攝
電纜線印有TPC台電公司字樣。記者楊湛華／翻攝
李男偷台電電纜想變賣，卻遇巡警被逮。記者楊湛華／翻攝
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桃園 車廂 竊盜

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