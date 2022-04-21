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國道工程師驗收監視器涉貪 不合格達4千多次約談11人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

交通部高速公路局北區養護工程分局北區交通控制中心，一名范姓約聘工程師，涉嫌不實查核驗收，讓監視系統維護小包商勃斐公司，以單一監視器照片紀錄，通過4千多次例行性維護驗收，詐取維護款項，案件曝光後，勃斐公司依契約賠償125萬元。士林地檢署昨依貪汙治罪條例等罪嫌約談范等11人，經漏夜複訊後諭知范姓工程師15萬元交保，勃斐樊姓負責人7萬元交保，員工陳女限制住居，其餘人請回。

據悉，北區養護工程區交通控制中心，發包轄區內國道一號、國道2號高速公路監視系統維護標案，105年度、108年度及109年度由廠商得標承攬標案後，外包例行性維護工作給小包商勃斐公司。不料，勃斐公司涉嫌用1張照片，充當履行契約內容，假裝完成例行性維修，且竟能通過驗收、請款獲利。

初步統計，勃斐公司在105年度標案中，僅請領5萬多元；108、109年度標案，涉嫌使用一支監視器的紀錄照片作假，充當例行性維護假象，不合格次數超過4千次，東窗事發後，交控中心依照契約直接扣款，加上懲罰性賠償金，勃斐公司已賠償125萬元。具有公務員身分的范姓工程師，負責查核驗收該標案，涉嫌不實估驗維護資料，隱匿實情，讓包商通過驗收請款。

士林地檢署昨天指揮廉政署兵分9路，依貪汙治罪條例詐欺取財罪嫌、使公務人員登載不實文書罪嫌，搜索勃斐公司樊姓負責人住居所等9處，帶回被告樊男、員工陳女，及公務員范姓工程師等3名被告，並約談勃斐員工、得標廠商華殿公司人員及交控中心主管等8名證人，經複訊後范15萬元交保，樊男7萬元交保，陳女限制住居，其餘人請回。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

監視器

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