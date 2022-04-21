婦買早餐偷愛心捐款箱 落網400元已花光

高雄市一名蔡姓女子日前至新興區一間早餐店買了一杯約30元飲料，趁女店員備餐時，將櫃台前給「浪浪」的愛心捐款箱藏在外套懷中，拿飲料若無其事離開，店家發現捐款箱不翼而飛報警，警方調閱監視器循線逮人，但蔡女已將得手400元花光。

新興警分局中山路派出所警方19日接獲位於民主橫路上一間早餐店員工報案，指稱店內擺放給「浪浪協會」的愛心捐款箱失竊，警方隨即店內的調閱監視器追查。

警方發現一名女子在17日上午進入店家櫃台前點了一杯約30元飲料，利用女店員忙著準備餐點之際，趁隙將捐款箱藏入大衣懷中，付完飲料錢後，若無其事地離開。