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北市街頭兩小時內連五起火警 16小時逮街友連續縱火犯
本月16日凌晨3時半到5時許，台北市中正區內的旅館、飯店旁的轉角、捷運出口旁、中山區的變電箱、巷內住商大樓等5處地點，短短兩小時內發生5起縱火案，轄內警消人員疲於奔命，由於中正區內就是政府機關林立的博愛特區，警方不敢大意，中正一警分局與周圍警方單位合作，16小時迅速逮捕涉嫌縱火的張姓嫌犯。
張姓嫌犯（54歲）平時無業，以台北火車站為中心在鄰近地區當街友，有竊盜前科，他被逮時表示因一時心情不好縱火，警方訊後依以公共危險（縱火）罪嫌，移送台北地檢署偵辦，建請羈押獲准。
16日凌晨3時半，台北市中正一警分局接獲報案，忠孝西路一段某處有火警，員警還在查看時，3時30分至5時許，中正一及中山分局警方又陸續接獲通報，忠孝西路一段、中山北路一段等4處地點連續發生火警。
發生火警的地點火勢，雖均迅速撲滅又沒有人員傷亡，但接連發生火警讓警方不敢大意，立即調閱監視器，最終經由監視器發現連續五起縱火案可能為同一人所為，與中山分局、鐵路警察共組專案小組，最後鎖定張姓犯嫌涉案。
由於嫌犯居無定所，短時間內接連縱火五起，為避免再有類似案件發生，中正一分局除展開追查，也聯繫鄰近萬華、中山、大同分局、捷運警察隊及鐵路警察局共同展開聯防，避免再有縱火案發生，並調派線上警力全部緊急出動、協尋張嫌，最後16小時內在中山區民生西路一處超商內，將張姓犯嫌逮捕歸案。
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