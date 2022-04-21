快訊

輔大校長江漢聲PCR陽性 國內首例大學校長染疫

周玉蔻驚傳染疫 過去3天上節目政治人物「一拖拉庫」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機掉落3公尺深水溝 婦冒險撿拾受困警消救援

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名獨居劉姓婦人，日前獨自走到鳳山區，因手機掉落排水溝，冒險爬下水溝撿手機，卻因水溝和路面高低落差達3公尺高，無法自行爬出，警消獲報趕抵，利用繩索合力將劉婦拉上地面，幸運脫困。

警方指出，鳳山警分局南成派出所巡邏員警組19日上午8時許獲報，指鳳山區保安一街有一名老婦人受困在排水溝裡需要警方協助。警網趕抵現場，發現一名劉姓婦人（68歲）站在水溝中，因水溝與路面的高低落差約3公尺深，無法自行爬出，只能無奈在現場等待救援。

警方發現劉婦所站之處的水溝水約至她的小腿肚，無立即危險，等待消防員救援時，先安撫劉婦情緒。消防員到達後，3人爬至水溝下，以繩索套在劉婦身上，和岸邊警方合力將她拉上岸，順利脫困，所幸僅受輕微皮肉傷。

警方事後詢問劉婦得知，劉婦獨居在前鎮區，當天早上不記得為何出門，也不知如何走到鳳山區，途經保安一街時，手機不慎掉進水溝，才涉險爬下水溝受困。警方研判劉女身心不穩，由救護員將她送醫檢查治療。

救護員協助劉婦爬上手扶梯，協助她順利脫困。記者石秀華／翻攝
救護員協助劉婦爬上手扶梯，協助她順利脫困。記者石秀華／翻攝
劉婦僅受皮肉傷，因身心狀況不穩，救護員將她送醫治療。記者石秀華／翻攝
劉婦僅受皮肉傷，因身心狀況不穩，救護員將她送醫治療。記者石秀華／翻攝
消防救護員將繩索套在受困的劉婦身上。記者石秀華／翻攝
消防救護員將繩索套在受困的劉婦身上。記者石秀華／翻攝
劉姓婦人為撿掉落水溝3公尺的手機，涉險撿手機受困，所幸水深僅至小腿肚，救護員抵達救援。記者石秀華／翻攝
劉姓婦人為撿掉落水溝3公尺的手機，涉險撿手機受困，所幸水深僅至小腿肚，救護員抵達救援。記者石秀華／翻攝

獨居 消防員 救護員

延伸閱讀

斗六後站一處柏油路面高溫達170多度 疑電路異常有漏電所致

小貓天花板跑步被嫌吵 翁抓3隻套袋打死結扔水溝害溺斃

通緝犯專挑草叢水溝逃跑 警噴辣椒水成功壓制

消防員一夜4次讓人妻爽喊「累死我了」 不倫戀曝光兩人都挨告

相關新聞

光腳女踩特斯拉椅背 逼司機聞「香不香」被載去派出所

臉書粉絲專頁「Tesla model3 多元計程車」傳出一段車內畫面，台中李姓司機19日在西屯區載楊姓女乘客時，因楊女光...

居家照護檢疫隔離 遵循「5不1沒有」防火災

台灣近來疫情急速升溫，確診人數每日衝破上千例，指揮中心周二（19日）針對輕症或無症狀感染者公布「COVID-19 確診個...

光天化日行竊遇巡警 桃園電纜賊後車廂沒關被逮送辦

桃園市一名男子昨天下午駕車到大園竹圍地區偷取電纜線，轄區員警巡邏時發現他把車輛停在一處空屋前，形跡可疑，便上前盤查，當場...

國道工程師驗收監視器涉貪 不合格達4千多次約談11人

交通部高速公路局北區養護工程分局北區交通控制中心，一名范姓約聘工程師，涉嫌不實查核驗收，讓監視系統維護小包商勃斐公司，以...

婦買早餐偷愛心捐款箱 落網400元已花光

高雄市一名蔡姓女子日前至新興區一間早餐店買了一杯約30元飲料，趁女店員備餐時，將櫃台前給「浪浪」的愛心捐款箱藏在外套懷中...

北市街頭兩小時內連五起火警 16小時逮街友連續縱火犯

本月16日凌晨3時半到5時許，台北市中正區內的旅館、飯店旁的轉角、捷運出口旁、中山區的變電箱、巷內住商大樓等5處地點，短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。