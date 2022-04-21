手機掉落3公尺深水溝 婦冒險撿拾受困警消救援

高雄市一名獨居劉姓婦人，日前獨自走到鳳山區，因手機掉落排水溝，冒險爬下水溝撿手機，卻因水溝和路面高低落差達3公尺高，無法自行爬出，警消獲報趕抵，利用繩索合力將劉婦拉上地面，幸運脫困。

警方指出，鳳山警分局南成派出所巡邏員警組19日上午8時許獲報，指鳳山區保安一街有一名老婦人受困在排水溝裡需要警方協助。警網趕抵現場，發現一名劉姓婦人（68歲）站在水溝中，因水溝與路面的高低落差約3公尺深，無法自行爬出，只能無奈在現場等待救援。

警方發現劉婦所站之處的水溝水約至她的小腿肚，無立即危險，等待消防員救援時，先安撫劉婦情緒。消防員到達後，3人爬至水溝下，以繩索套在劉婦身上，和岸邊警方合力將她拉上岸，順利脫困，所幸僅受輕微皮肉傷。