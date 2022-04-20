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中油大林廠發生意外！外包商潛水工下水修蛇管 1人溺斃

聯合報 / 記者張議晨王昭月／ 高雄即時報導

中油大林廠最近進行水下蛇管檢修工程，18日上午傳出2名外包商背空氣瓶下水約7分鐘，王姓工人即失聯，事後找到人時，送醫仍告不治，高市勞檢所獲報認定工安事件，中油大林廠表示，初步調查，相關潛水設備均無問題，工人死因需待明日法醫相驗才能了解，中油會督促港灣公司盡速處理，並與家屬取得和解。

高雄港警總隊調查，死者為王姓潛水工人（58歲）是油大林廠外包商，前天上午8點40分左右在高雄港三海浬處，亦即中油二號浮筒附近，王男與另名蘇姓工人背空氣瓶下水進行水下蛇管檢修，但王男下水後不明原因昏迷失聯，尋獲後送醫急救，但醫師於10點45分宣告死亡。

據了解，王、蘇兩名工人約下水7分鐘，岸上同事就發現有一管吸管似無呼吸現象，同事以無線電呼叫，蘇姓工人有回應，王姓工人無，外包商下水搜索找到王男，但拉上岸已經昏迷，道醫仍回天乏術。

中油大林廠發言人羅國暉表示，初步了解，兩名工人的下水裝備都正常，為何會發生意外，尚待法醫明天鑑定死因，這兩名工人屬港灣公司外包商，中油會督促港灣公司善後，慰訪家屬，並取得和解。

中油大林廠外包商潛水工18日在高雄港三海浬處進行水下蛇管檢修，一人下水約七分鐘即失聯，尋獲送醫仍告不治。圖／讀者提供
中油大林廠外包商潛水工18日在高雄港三海浬處進行水下蛇管檢修，一人下水約七分鐘即失聯，尋獲送醫仍告不治。圖／讀者提供

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