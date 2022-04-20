員林流浪犬追車！婦人騎車護女 小腿被咬傷

彰化縣員林市洪姓市民19日下午騎機車載女兒回家途中，在員林大道晴雨球場前，遭兩隻流浪犬追著機車，還被攻擊咬傷小腿，她說，最近在休閒熱點圓林園也曾看到大批流浪犬，如果政府不加強防治流浪犬，小孩若被攻擊，或流浪犬追車造成車禍，後果不堪設想。

洪女表示，昨天下午4點多，她騎車載女兒要回家，騎到員林大道公19公園球場前，突有兩隻黑狗追她們，她也不敢騎太快，怕女兒坐不穩摔車，後來黑狗還是撲上來朝她的小腿咬下去，女兒都被嚇哭，她還到醫院治療傷口。

洪女說，剛好前兩天在員林的圓林園散步時，也看到一群流浪犬要靠近一名幼童，幸好有大人把流浪犬趕走，政府實應好好解決流浪犬問題，否則狗咬人、狗追車，很容易造成民眾受傷。