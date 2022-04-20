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影／不想吸二手菸！男子持美工刀攻擊兄弟檔 他左臉被劃出「血痕」

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1對邱姓兄弟，16日傍晚在85度C咖啡的三重中正店騎樓座位區喝飲料、抽菸，突然1名陌生男子走近聲稱不想抽二手菸，邱姓兄弟覺得莫名其妙，雙方爆發衝突，該男子竟持美工刀劃傷邱姓弟弟臉頰，警方獲報迅速逮捕25歲蘇姓男子。

據了解，49歲、51歲邱姓兄弟當時在三重區中正北路咖啡店騎樓半戶外空間，坐著抽菸、聊天，互不相識的蘇姓男子突然1手拿雨傘、1手持刀走近，嗆聲不想吸食二手菸，邱姓弟弟才剛站起來反問：你是誰啊？

蘇男冷不防伸手一揮，掌中的美工刀落在邱男左臉，在耳垂至下巴劃出1道血痕，邱弟順勢拾起椅子，邱兄起身走上前接過手舉椅反擊，蘇男則雙手並用揮舞雨傘和刀繼續攻擊，一陣混戰之後蘇男轉身逃逸。

警方獲報趕抵，先協助傷者送醫院救治，縫合傷口無生命危險。另一方面調閱沿線監視器調查犯嫌步行路線，隨即派員尋找，迅速壓制逮人。蘇男坦承犯行，警詢後依殺人未遂罪嫌移送地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蘇姓男子持美工刀和雨傘攻擊，邱姓男子也抓起椅子反擊。記者林昭彰／翻攝
蘇姓男子持美工刀和雨傘攻擊，邱姓男子也抓起椅子反擊。記者林昭彰／翻攝
警方迅速壓制逮捕持刀割傷人的蘇姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方迅速壓制逮捕持刀割傷人的蘇姓男子。記者林昭彰／翻攝
蘇姓男子持美工刀攻擊咖啡店的陌生吸菸客人。記者林昭彰／翻攝
蘇姓男子持美工刀攻擊咖啡店的陌生吸菸客人。記者林昭彰／翻攝

抽菸 咖啡

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