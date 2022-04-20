聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投阿伯94狂！天熱不適直接睡在安全島 嚇壞巡邏女警

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里60歲黃姓男子騎車外出，因天氣太熱覺得不適，直接將代步車往路邊一停，人直接躺上路側安全島的草地上內呼呼大睡，員警巡邏經過，以為出事了，嚇得停車查看，確認是虛驚一場，協助送醫，影像今曝光，令人直呼「阿伯超狂」！

埔里警分局指出，當地埔里派出所警員張仲毅、女警張維芳18日午後執行巡邏勤務，駕車行經北安路時，發現一輛電動代步車突兀的停在路上，路側安全島草地上則倒臥一名男子，路人紛查看，以為出事了，2人嚇得趕緊停車查看狀況。

張姓女警下車後立刻趨前，伸手輕拍倒臥在草地上的阿伯，他才慢慢轉醒，經詢，該名黃男平日以電動代步車為交通工具，當天騎車返家時正值中午，但因天氣炎熱突感身體不適，才會把車停路旁，想說在草地上休息睡覺，等身體好轉再回去。

而今天阿伯躺在安全島草地上睡覺的影片曝光，令看到的人直呼「狂」，警方表示，當天上前關懷男子，他雖表示身體狀況無虞，休息一下再自行返家即可，但考量其安全，最後仍聯絡消防隊救護車協助將黃男送醫，避免男子發生意外。

黃姓男子因天氣太熱突覺不適，直接躺上安全島的草地休息睡覺，差點嚇壞巡邏女警，以為出事了。圖／讀者提供
黃姓男子因天氣太熱突覺不適，直接躺上安全島的草地休息睡覺，差點嚇壞巡邏女警，以為出事了。圖／讀者提供
黃姓男子因天氣太熱突覺不適，直接躺上安全島的草地休息睡覺，差點嚇壞巡邏女警，以為出事了。圖／讀者提供
黃姓男子因天氣太熱突覺不適，直接躺上安全島的草地休息睡覺，差點嚇壞巡邏女警，以為出事了。圖／讀者提供
黃姓男子因天氣太熱突覺不適，直接躺上安全島的草地休息睡覺，差點嚇壞巡邏女警，以為出事了。圖／讀者提供
黃姓男子因天氣太熱突覺不適，直接躺上安全島的草地休息睡覺，差點嚇壞巡邏女警，以為出事了。圖／讀者提供

埔里 南投

延伸閱讀

南投名間鄉一家10人全中標 公布確診人數單日最高13人

南投本土今傳暴增突破2位數 疑有醫院員工染疫

南投童被父母叫「狗」凌虐亡 二審認母未涉殺人改輕判

DFSK穩發商用車偏鄉送愛心 組車隊載一噸募集物資送暖

相關新聞

中油大林廠發生意外！外包商潛水工下水修蛇管 1人溺斃

中油大林廠最近進行水下蛇管檢修工程，18日上午傳出2名外包商背空氣瓶下水約7分鐘，王姓工人即失聯，事後找到人時，送醫仍告...

員林流浪犬追車！婦人騎車護女 小腿被咬傷

彰化縣員林市洪姓市民19日下午騎機車載女兒回家途中，在員林大道晴雨球場前，遭兩隻流浪犬追著機車，還被攻擊咬傷小腿，她說，...

台鐵死傷事故台中烏日北上一度延誤 處理1小時恢復通行

因受到死傷事故影響，台鐵從今天下午5時17分，台中往返烏日的南下、北上列車有延誤情形，影響車站包括台中、五權、大慶、烏日...

影／不想吸二手菸！男子持美工刀攻擊兄弟檔 他左臉被劃出「血痕」

新北市有1對邱姓兄弟，16日傍晚在85度C咖啡的三重中正店騎樓座位區喝飲料、抽菸，突然1名陌生男子走近聲稱不想抽二手菸，...

影／南投阿伯94狂！天熱不適直接睡在安全島 嚇壞巡邏女警

南投埔里60歲黃姓男子騎車外出，因天氣太熱覺得不適，直接將代步車往路邊一停，人直接躺上路側安全島的草地上內呼呼大睡，員警...

苗縣消防車新手駕駛加強訓練 不料疑似過彎失控翻覆

苗栗縣消防局第二救災救護大隊的一輛消防車上午11點多在台72線後龍出口路段前失控翻覆，幸好車內2名消防人員僅受輕微擦傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。