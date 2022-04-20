影／南投阿伯94狂！天熱不適直接睡在安全島 嚇壞巡邏女警

南投埔里60歲黃姓男子騎車外出，因天氣太熱覺得不適，直接將代步車往路邊一停，人直接躺上路側安全島的草地上內呼呼大睡，員警巡邏經過，以為出事了，嚇得停車查看，確認是虛驚一場，協助送醫，影像今曝光，令人直呼「阿伯超狂」！

埔里警分局指出，當地埔里派出所警員張仲毅、女警張維芳18日午後執行巡邏勤務，駕車行經北安路時，發現一輛電動代步車突兀的停在路上，路側安全島草地上則倒臥一名男子，路人紛查看，以為出事了，2人嚇得趕緊停車查看狀況。

張姓女警下車後立刻趨前，伸手輕拍倒臥在草地上的阿伯，他才慢慢轉醒，經詢，該名黃男平日以電動代步車為交通工具，當天騎車返家時正值中午，但因天氣炎熱突感身體不適，才會把車停路旁，想說在草地上休息睡覺，等身體好轉再回去。