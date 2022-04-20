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苗縣消防車新手駕駛加強訓練 不料疑似過彎失控翻覆
苗栗縣消防局第二救災救護大隊的一輛消防車上午11點多在台72線後龍出口路段前失控翻覆，幸好車內2名消防人員僅受輕微擦傷，事故發生時，消防車是由剛考取大貨車的新手隊員在加強實地駕駛能力訓練，疑似在過彎時失去重心造成側翻。
竹南警分局後龍分駐所上午11時許接獲報案，一輛消防車在台72線後龍段翻覆，員警趕到場發現消防車在台72線後龍端由東往西方向行駛，要進入台1線公路時，在出口前約100公尺轉彎處往左側翻覆，占據整個外側車道，影響往來車輛，幸好車內2名人員僅受輕傷，未波及其他人車。
警方派遣多名警力在場警戒及交通疏導，並在台72線新港匝道處引導車輛改道，同時聯繫工務段派遣防撞車及人員到場，並請多輛大型拖吊車到場移置翻覆的消防車，中午12時許事故順利排除，交通恢復順暢。
消防局第二救災救護大隊長曹春風指出，駕駛消防車的隊員最近剛考取大貨車駕照，可執行消防車特種車輛的駕駛任務，第二大隊為因應新進同仁救災駕駛技能，排定1個月駕訓，包括日、夜間及巷弄、山路各種道路情境的道路駕訓，訓練時都由幹部帶班，因應實際救災出勤時反應能力。
他指出，今天上午排新進同仁道路駕訓，但途中車速控制不佳翻覆，翻覆的車輛是車齡已逾15年的舊水箱車，已非現役的出勤救災車輛，在等待報廢期間作為車輛訓練使用；由於道路駕駛是新進消防人員重要救災技能，未來大隊仍會再次辦理訓練，並力求安全第一。
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