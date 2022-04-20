影／台中驚傳大貨車自燃全毀 中清路四段回堵約20分鐘

台中何姓男子(48歲)今天下午13時許，駕駛大貨車於大雅中清路四段、月祥路口停等紅綠燈時，貨車車頭竟突然自燃陷入火海，幸駕駛即時逃離，無人員傷亡，消防隊員獲報趕往救災，約10分鐘撲滅火勢，車頭全毀，造成車輛回堵約20分鐘，詳細起火原因仍待調查。

台中市消防局下午13時許獲報後，派遣大雅、清泉分隊，出動3輛消防車、1輛救護車，共14名人員前往搶救，現場無人受傷、受困，隨即拉起水線搶救，下午14時05分撲滅火勢，初估財損5萬元，起火原因待查。