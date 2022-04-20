影／新莊公寓整片天花板掉落壓斷瓦斯管線 消防急救援

新北市新莊區一棟舊公寓4樓，後陽台天花板崩落，嚇壞住戶向警消求援。記者曾伯愷／翻攝

新北市新莊區中和街一棟舊公寓4樓，昨天（19日）早上7時許，後陽台突然傳來碰聲巨響，屋主趕緊往後查看，赫見後陽台整片水泥天花板應聲掉落，且水泥塊壓斷瓦斯管線，導致瓦斯不斷外漏，新北市消防局獲報派員到場協處，所幸屋內3人沒有受傷，至於崩落原因有待相關單位詳查。

據了解，昨天（19日）早上7時許，位於新北市新莊區中和街一棟舊公寓4樓，後陽台天花板突然崩落，導致水泥塊如雨般從上掉落，當場壓斷兩桶16公斤瓦斯桶接管，造成瓦斯不斷向外溢出，嚇得屋內一家三口不知如何是好，只得向新北市消防局求援。