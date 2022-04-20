鬼門關前止步！台南麻豆2名消防隊員救回無呼吸心跳男子

及時從鬼門關前拉回來！台南市政府消防局麻豆消防分隊昨下午出勤，發現下營區有心臟病史的64歲男子OHCA(無呼吸及心跳)，隊員柯又豪及隊員林邑龍緊急施以CPR及AED（自動體外電擊器）電擊2次，給予患者強心針於車上送醫前恢復正常呼吸及心跳，後送醫救治。

第二大隊大隊長丁春能表示，柯又豪為大隊緊急救護技術EMTP教官，林邑龍為去年度大隊出勤緊急救護IV注射成功率排行榜第一名，感謝同仁站在救護工作第一線，無私奉獻與犧牲，面對日趨複雜災害現場，不斷精進救災、救護技能，認真付出。第二大隊辦事處處長胡正德也肯定柯又豪、林邑龍專業表現，將會頒發獎勵金，