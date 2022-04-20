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鬼門關前止步！台南麻豆2名消防隊員救回無呼吸心跳男子

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

及時從鬼門關前拉回來！台南市政府消防局麻豆消防分隊昨下午出勤，發現下營區有心臟病史的64歲男子OHCA(無呼吸及心跳)，隊員柯又豪及隊員林邑龍緊急施以CPR及AED（自動體外電擊器）電擊2次，給予患者強心針於車上送醫前恢復正常呼吸及心跳，後送醫救治。

第二大隊大隊長丁春能表示，柯又豪為大隊緊急救護技術EMTP教官，林邑龍為去年度大隊出勤緊急救護IV注射成功率排行榜第一名，感謝同仁站在救護工作第一線，無私奉獻與犧牲，面對日趨複雜災害現場，不斷精進救災、救護技能，認真付出。第二大隊辦事處處長胡正德也肯定柯又豪、林邑龍專業表現，將會頒發獎勵金，

消防局長李明峯表示，台南市緊急救護OHCA患者急救成功率，去已年攀升至31.87％，創下歷年來新高；消防局全面推行12導心電圖監測後，去年成功救回94人，將持續落實市長黃偉哲施政理念，全力守護鄉親安全。

麻豆消防分隊隊員柯又豪（戴帽子者）、隊員林邑龍（左一）聯手發揮專業，成功將OHCA患者恢復正常呼吸、心跳。圖／讀者提供
麻豆消防分隊隊員柯又豪（戴帽子者）、隊員林邑龍（左一）聯手發揮專業，成功將OHCA患者恢復正常呼吸、心跳。圖／讀者提供

台南 消防員

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