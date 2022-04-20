台中東區妙齡女墜樓送醫亡 檢今與家屬相驗釐清死因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市東區25歲女子昨晚在住處墜樓，檢察官今天與家屬相驗，釐清死因。圖／本報資料照
台中市東區25歲女子昨晚在住處墜樓，檢察官今天與家屬相驗，釐清死因。圖／本報資料照

台中市東區東英15街昨晚10時許傳出墜樓意外，救護車到場將年約25歲的女子送醫，經醫院急救後，仍宣告不治，警方初步調查，女子疑從住處8樓墜落，現場沒有留有遺書，今天下午由檢察官相驗，釐清女子死因，經相驗後，確認死因為墜落致死，排除外力介入可能，家屬對死因無意見。

台中市消防局在昨晚10時許獲報，東區東英15街有民眾墜樓，到場時，年約25歲女子已無生命跡象，初判為8樓墜落，通知轄區警方到場後，將女子送醫，但仍傷重不治，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，女子沒有職業，患有精神疾病，現場沒有外力破壞、打鬥痕跡，女子與家屬同住，墜落處為自家住處。

今天下午檢察官與法醫、家屬相驗，確認無後續刑事調查必要、無外力介入可能，將遺體發還家屬辦理後事。

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