北市承德路又釀死！警：加強移動測速取締違規

張姓貨車司機昨晨駕車行經台北市士林區承德路五段，撞飛同向機車男女，釀1死1傷；警方表示，該路段本是加強交通取締路段，仍有心存僥倖者違規，將持續加強取締、宣導，同時呼籲民眾遵守交通規則。

警方說，清晨時分車輛較少，車速容易過快，加上駕駛人疲勞駕駛或送貨趕路，未注意車前狀況，即容易發生交通事故。

承德路就常發生類似事故，是警方加強取締交通違規路段，今年1至3月已取締闖紅燈、超速共634件，未料仍有駕駛人心存僥倖違規，今又釀憾事，警方將針對該路段編排勤務防制事故，同時加強移動式測速照相違規取締，避免類似事件再度發生。