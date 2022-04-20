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北市承德路又釀死！警：加強移動測速取締違規
張姓貨車司機昨晨駕車行經台北市士林區承德路五段，撞飛同向機車男女，釀1死1傷；警方表示，該路段本是加強交通取締路段，仍有心存僥倖者違規，將持續加強取締、宣導，同時呼籲民眾遵守交通規則。
警方說，清晨時分車輛較少，車速容易過快，加上駕駛人疲勞駕駛或送貨趕路，未注意車前狀況，即容易發生交通事故。
承德路就常發生類似事故，是警方加強取締交通違規路段，今年1至3月已取締闖紅燈、超速共634件，未料仍有駕駛人心存僥倖違規，今又釀憾事，警方將針對該路段編排勤務防制事故，同時加強移動式測速照相違規取締，避免類似事件再度發生。
警方表示，駕駛人在晨昏之際常精神不集中，雖道路上車流少，但若未注意控制車速或視覺受影響，皆有可能擦撞肇事，民眾用路人切勿心存僥倖。
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