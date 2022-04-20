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電動車深夜用新莊早餐店插座充電 車主涉竊電挨告了

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一名電動車主，昨深夜把車牽到中正路一家早餐店外，隨即使用店家外的插座充電，警方獲報循線連繫車主，但車主沒接電話，目前警方已知車主身分，正循線通知他到案說明，將依竊盜罪嫌送辦。

據了解，新北市新莊區一名電動車車主，昨天（19日）深夜把車騎到中正路一家早餐店外停放，隨即使用店家外面的插座充電。今天凌晨2時許，店家林女發現有人竊電報警協處。

警方獲報立即派員到場，果見電動機車停在該店外面，電動車身不但接連著一條電源線，警還發現電動車上，留有一支疑似車主行動電話號碼。詢問林女表示，只是要請警方協助聯繫車主，轉告誡他不要隨意使用他人插座，但警方連撥數通電話，對方卻無人回應，告知店家有需要再打電話通報，2警便返回所內。

今天上午近7時許，林女的女兒來電指稱，電動車已被人騎走，向警詢問「該如何處理？」換班員警不知前因後果，加上林女的女兒未說明前由，導致接話員警直接回覆「如有交通違規將前往告發……」這讓林女相當氣憤，貼文上傳臉書社團《愛新莊我是新莊人》註明「此事報警也沒用，因為警察回覆騎走就好..等語」。

對此，新莊警分局表示，新莊派出所長鞏琦欽，親自致電林女及其女兒說明全是誤會，林女及其女兒知悉後向警致歉，並承諾會協助修正貼文內容以正視聽。目前派出所已受理林女報案，並鎖定竊電車主身分，將依竊盜罪嫌，循線追緝他到案說明。

電動車主涉使用別家人插座充電，遭店家提告。記者曾伯愷／翻攝
電動車主涉使用別家人插座充電，遭店家提告。記者曾伯愷／翻攝

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