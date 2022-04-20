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男地檢署前高聲闊論吃消夜 擾鄰遭報警 一查身背通緝
卞姓男子與成群朋友在高雄地檢署對面的商店吃消夜，因說話聲音過大吵到鄰人，警方據報前往勸導，查證在場人身分，發現他涉3案，其中1案正由高雄地檢署發布通緝，逮捕他解送歸案。
據了解，4月18日晚間8點40分，高雄市警新興分局前金分駐所接獲報案，稱高雄市前金區市中一路有群年輕人聊天太大聲，員警立即趕往察看，地點正好在高雄地檢署對面，警方要求查證卞姓男子等人身分，才發現卞遭通緝。
警方將卞姓男子帶回分駐所，查出他去年8月、10月，分別因違反藥事法、聚眾鬥毆等罪嫌，經橋頭、屏東2地檢署通緝，另涉誣告罪，去年11月也由高雄地檢署通緝，他這3案共被判刑1年多徒刑。
令員警意外的是，沒想到他被雄檢通緝，還大剌剌在雄檢門口的商店消夜。員警追問他為何不去報到，他稱自己長期在外縣市工作，才沒去地檢署報到。警方已將他解送歸案。
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