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許純美宅中深藍色香奈兒包失竊 佛法男反告阿美誣告

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣女藝人許純美，去年和曾應徵司機的廖姓男子，在家中談論佛法，不料後數天發現，一只限量款的深藍色香奈兒CHANEL包不見，調閱監視器懷疑廖男犯案，提告竊盜罪，檢方以不起訴處分。廖男事後提告許純美誣告罪，士林地檢署偵結，認為不能反面推論「故意虛構誣指」給予不起訴處分。

不起訴書指出，44歲廖姓男子曾在去年5月應徵司機，但沒錄取，許純美指控，去年6月29日廖男到她是林至善路2段家中「談論佛法」晚上10時許，趁她如廁時，偷走放在臥室內的價值15萬元的深藍色香奈兒手提包，加上古馳GUCCI皮夾、包內8千元現金、口紅、證件等物，共計價值18萬280元。

64歲許純美指出，廖男曾有1次向她借2千元加油，因為手提包位置太高，請廖男幫忙拿下來，廖男知道手提包擺放位置，且住家大門監視器拍到廖男離開時，左手拿著白色塑膠袋內有藍色的東西，認為是失竊的香奈兒包；7月間要求廖男返還包包，但廖男只願意還錢或買別的香奈兒包，管家傳訊息要求廖男返還，廖否認拿取，說他是冤枉的。

廖男到案後否認犯行，塑膠袋內沒有放置香奈兒包，可能是攝影機光線，畫面看起來才會是藍色的，許純美事後三、四天才打電話給他，問香奈兒包不見怎麼辦？沒有質疑他拿走，同住的管家、外傭、臥病在床的父母都有嫌疑。

檢察官勘驗監視器畫面，廖男在6月30日凌晨3時許離開，大門監視器拍攝到的保全人員白襯衫、後方人行道，同樣呈現藍色色調，難以排除因監視器拍攝角度、光線所致，白色塑膠內僅能模糊辨認有藍色物品，但不能確定是失竊的手提包，難用許純美主觀臆測就認為廖男犯竊盜罪。檢方認為，全案缺乏目擊者也沒有扣押贓物，依「罪疑惟輕，有利被告」原則，不起訴處分。

廖男接獲不起訴通知後，提告許純美誣告，士林地檢署認為，許純美提出竊盜告訴，不是全然沒有證據，雖然案件不起訴處分，但也不能反面推論許純美故意虛構誣指廖男犯罪，難以用誣告罪論處，以不起訴處分。

許純美2017年曾開記者會。 圖／聯合報系資料照
許純美2017年曾開記者會。 圖／聯合報系資料照

香奈兒 竊盜 許純美

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