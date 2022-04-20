影／男子酒駕警分局旁連撞路邊7輛機車 當場被逮

新北市蘇姓男子昨晨涉嫌酒駕，在汐止警分局旁連撞路邊7輛機車後停靠路邊，停車點剛好就在分局大門口，員警聞聲衝出察看，當場逮人，酒測值達1毫克，警詢後依法送辦。

昨天凌晨2時37分許，汐止警分局大門旁突傳出一聲巨響，分局一樓交通分隊值班員警聞聲連忙衝出分局上前查看，發現蘇姓男子（25歲）因酒後精神不繼，駕駛黑色汽車行經汐止區大同路二段，往台北方向直行時，失控自撞停放路旁的7輛機車，所幸無人被波及，員警對蘇男進行酒測後酒精濃度達1毫克，當場逮人，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

無獨有偶，汐止交通分隊員警昨天上午7時37分，巡邏行經汐止區大同路一段與新台五路口，發現機車騎士王姓男子（49歲）騎車時車身搖擺不定，員警驅前攔下時聞到他渾身酒氣，王男坦承前天晚上在家有飲用啤酒，經警方檢測其酒測值為0.34毫克，警詢後昨同樣依公共危險罪嫌送辦。

汐止警分局交通分隊昨天5小時內連續查獲兩起酒駕，副分隊長黃健智表示，道交條例已修法通過，自今年3月31日起只要10年內第2次累犯酒駕，得公布其姓名、照片及違法事實，他呼籲民眾切勿存有僥倖想法，一旦觸法得不償失。