新進人員道路駕駛訓練 消防水箱車過彎失控側翻

苗栗縣消防局後龍分隊今天進行新進人員大貨車道路駕駛訓練，一輛消防水車行經台72線東西向快速道路，疑似過彎速度太快，不慎失控側翻，2名消防隊員些微輕傷，並無大礙。

苗栗縣消防局第二大隊大隊長曹春風接受媒體聯訪表示，後龍分隊上午針對剛考上大貨車駕照的新進人員，進行道路駕駛訓練，同仁駕駛水箱車行經台72線東西快速道路後龍路段，過程中可能轉彎速度過快，導致消防水車側翻。

曹春風指出，翻覆的消防車是使用逾15年的水箱車，正等待報廢並用以道路駕駛訓練，所幸現場沒有波及其他車輛和人員，車上的2名消防同仁也僅遭受輕微皮外傷，經就醫已無大礙，日後道路駕駛訓練，仍將強調「安全駕駛第一」。

這起事故因車輛橫倒幾乎占據2線車道，台72線後龍段交通一度受阻，為排除事故現場，警方找來4輛吊車協助，才把消防水車吊起，拖離事故地點。