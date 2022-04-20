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影／「公親變事主」2警挨告 林口警今反告女子

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

上周六（16日）新北市泰山區侯姓女子，因超商點數過期無法兌換商品和店員爭執，林口警到場協處，卻反遭侯女提告傷害。為此，林口警方為捍衛公權力，於今天上午對侯女提起誣告、毀謗告訴，並對侯女滋擾店家部分，依社秩法第68條送辦裁處。

據了解，侯女上周六上午7時許，至泰山區信華六街一家連鎖便利超商兌換集點商品，卻因極點點數過期無法兌換，而在超商內占住收銀檯抱怨，導致後面排隊客人無法結帳。

林口警分局泰山分駐所獲報派員到場規勸，侯女態度依然碎念抱怨，最後竟脫口說出：「超商是包了多少錢給你們？一接到報案就秒到…」2警為此大為光火，將侯女壓制牆邊告誡指謫、影射警察收賄，不實指控涉嫌於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱，若不聽勸可依法究辦。

怎料，侯女竟打電話110報案，指控被林口警分局的員警欺負，還指定要跨轄由新莊警分局派員到場處理，弄到兩方不歡而散。還在她個人臉書貼文指責「長這麼大第一次男警員敢觸碰到我身體」、「大白天濫用公權力，我一個女生拼命欺負我，動手打我…沒有天理」等話。

昨天（19日）侯女向新北市新莊警分局中平派出所，對2警提告傷害。對此，為捍衛公權力，今天上午林口警分局2警也針對侯女提告誣告、毀謗，並對滋擾店家部分，依社會秩序維護法第68條法送辦裁處。

侯姓女子認為點數過期，是超商未盡告知義務，導致消費者權益受損。記者曾伯愷／翻攝
侯姓女子認為點數過期，是超商未盡告知義務，導致消費者權益受損。記者曾伯愷／翻攝
侯女誣指警方收錢。記者曾伯愷／翻攝
侯女誣指警方收錢。記者曾伯愷／翻攝
侯女擋住其他客人結帳，妨礙超商做生意，店家報警求助。記者曾伯愷／翻攝
侯女擋住其他客人結帳，妨礙超商做生意，店家報警求助。記者曾伯愷／翻攝

林口 超商

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