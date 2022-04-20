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高雄聖功醫院今天凌晨起火 疏散30名氣切及臥床病患

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導

高雄市聖功醫院3樓護理之家庫房今天凌晨5點44分傳出火警，院方啟動啟動消防自衛編組人員疏散30名氣切及長期臥床病患，所幸火勢約15分鐘撲滅，無人受困，消防人員在查明起火原因中。

高市消防局表示，今天凌晨5點44分獲報聖功醫院失火，立即出動19車43人前往搶救，到場發現是3樓護理之家庫房的棉被、床單悶燒，冒出濃煙。醫院也自行啟動消防自衛編組人員疏散30名病患包括16名氣切臥床病患及14名長期臥床病患到隔壁防火區塊。

消哭局表示，火勢約15分鐘撲滅，現場持續協助殘火處理及排煙，所幸無人員受傷受困。

聖功醫院表示，起火點的庫房平日均上鎖，因此暫排除人為縱火的可能，詳細火因需待消防局鑑識人員調查，目前疏散的住民都已返回原病房，醫院也一一打電話給家屬報平安。

高雄聖功醫院3樓庫房今晨失火，院方緊急疏散住民，記者王昭月／翻攝
高雄聖功醫院3樓庫房今晨失火，院方緊急疏散住民，記者王昭月／翻攝

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