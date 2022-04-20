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割草機擊飛高爾夫球大石塊 男腎臟被打破警開道送醫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區一名男子在田裡割草，卻因沒穿戴防護衣，被刀刃擊飛的石塊打中腹部，腎臟當場破裂出血，痛得倒地不起；所幸員警正好巡邏經過，鳴笛開道將他火速送醫，家屬今向警方表示男子已無大礙。

蘆竹警分局指出，1名52歲男子前天傍晚在田裡除草，因為沒注意草叢間有塊暗石，遭割草機的刀刃擊飛後恰好打中他腹部，腎臟當場破裂出血，讓他痛得倒地不起。

大竹派出所所長郭堂榮及警員王芷萱當時巡邏經過，見到男子友人在路旁揮手求救，趕緊下車查看，並將他攙扶上車，以警車鳴笛開道13分鐘後送到醫院救治。

警方了解，男子原打算趁著天氣晴朗，幫友人整理自家田地，日後要栽種蔬果，沒想到雜草過於茂密，刀片打中一顆高爾夫球大小石塊，突然一陣劇痛讓他連站都站不起來，須員警、友人攙扶才能勉強走路。

所長郭堂榮今天致電慰問，男子女兒說父親經住院診療後情況穩定，沒有大礙，也讓員警也鬆一口氣。

蘆竹分局呼籲，使用刀片式割草機作業時，請務必穿戴防護裝備，並注意周遭人員安全，以免發生意外。

蘆竹區一名男子操作割草機不慎，被飛來石塊打中，內臟破裂，須員警、友人攙扶才能勉強走路。記者楊湛華／翻攝
蘆竹區一名男子操作割草機不慎，被飛來石塊打中，內臟破裂，須員警、友人攙扶才能勉強走路。記者楊湛華／翻攝
警方今致電慰問，得知男子送醫後已無大礙。記者楊湛華／翻攝
警方今致電慰問，得知男子送醫後已無大礙。記者楊湛華／翻攝

桃園

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