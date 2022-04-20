宵小闖民宅竊數萬元 「禿頭」太好認休假警鷹眼逮獲

高雄旗津區一間民宅屋內現金遭竊，警方根據監視器畫面，發現竊嫌疑為上月行竊旗津某資源回收場的古姓男子，原先警方正愁如何找到古男下落，正巧承辦員警在超商巧遇古男，古的「禿頭」特徵明顯，通報所內同事支援，將行竊畫面交給古男觀看，古見影片特徵明顯，只能乖乖承認犯案。

古姓男子行竊過程，全被民宅監視器拍下。圖／讀者提供

上月旗津一家資源回收場遭竊走古玩、電線及鐵材，連辦公室裡的青銅藝術雕像、3枚龍銀也不翼而飛，警方根據監視器畫面，掌握竊嫌特徵，順利在旗津廣濟宮前找到古男，將他依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

上件行竊案還在偵查中，古男不改行竊習慣，日前潛入一間民宅偷竊，將屋內的數萬元現金搜刮一空，屋主發現遭竊後報警，警方根據監視器畫面，發現竊嫌「禿頭」特徵明顯，懷疑就是上月遭逮的慣竊古男。

但古男居無定所，警方尋人宛如大海勞針，旗津分駐所警員劉育賢昨早結束勤務，到鄰近超商要繳納電話費，回程眼尖在路上發現古男身影，因古男禿髮、身材纖細的特徵明顯，馬上鎖定他應為民宅竊嫌，立即通知所內上班同事到場協助。

古男見員警上前還否認行竊，但警方出示遭竊民眾住家監視影像，他看到畫面裡竊嫌身影跟他雷同，見躲不過制裁，才乖乖坦承犯案，不過，竊得的數萬元現金，早已被古男花到只剩零錢，他也沒想過之前因行竊被逮上過新聞，這次又被眼尖員警逮獲。

39歲的警員劉育賢，2009年特考班畢業後就分發至旗津分駐所，在當地任職10多年，對旗津大小事熟門熟路，酒駕、竊盜等績效都能名列前茅，工作認真，同仁對他工作給予十足肯定。