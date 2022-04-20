詐團舉購買紀錄騙扣款 婦太緊張3度匯款失敗反保血汗錢

桃園市觀音區一名婦人昨晚接到詐團電話，稱購物平台系統出錯，若不操作ATM匯款，每月便須支付額外的會員費，她見對方舉出自己過往消費紀錄，信以為真，便依照指示前往ATM，然因緊張連3次失敗，引起後方排隊民眾注意向警方通報，成功阻詐。

大園警分局指出，觀音分駐所於昨天19時許接獲民眾通報，稱有一名婦人神情慌張，一邊講電話在郵局ATM前操作許久，疑似遭到詐騙，所長鄒宜國、警員陳俞任獲報後立即前往關心。

黃姓婦人（41歲）向員警表示，她不久前接到自稱購物網站客服人員的電話，對方稱平台系統誤將她設為高級會員，每月要額外支付2000元會員費，若要取消，必須操作ATM匯款1.1萬元。

黃婦說，她原本還半信半疑，直到對方查出她之前在購物網站的消費紀錄，才信以為真，並依指示前往ATM匯款，但卻太過緊張，前3次都因為帳號輸入錯誤，沒有匯款成功。

員警得知後，馬上意識到這是常見詐騙手法，勸婦人不要受騙上當，並拿出實際的新聞案例說明，匯款後就會有去無回，才讓她驚覺自己遭到詐騙，頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心，幫她守住辛苦存下的積蓄。