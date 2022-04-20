快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐團舉購買紀錄騙扣款 婦太緊張3度匯款失敗反保血汗錢

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區一名婦人昨晚接到詐團電話，稱購物平台系統出錯，若不操作ATM匯款，每月便須支付額外的會員費，她見對方舉出自己過往消費紀錄，信以為真，便依照指示前往ATM，然因緊張連3次失敗，引起後方排隊民眾注意向警方通報，成功阻詐。

大園警分局指出，觀音分駐所於昨天19時許接獲民眾通報，稱有一名婦人神情慌張，一邊講電話在郵局ATM前操作許久，疑似遭到詐騙，所長鄒宜國、警員陳俞任獲報後立即前往關心。

黃姓婦人（41歲）向員警表示，她不久前接到自稱購物網站客服人員的電話，對方稱平台系統誤將她設為高級會員，每月要額外支付2000元會員費，若要取消，必須操作ATM匯款1.1萬元。

黃婦說，她原本還半信半疑，直到對方查出她之前在購物網站的消費紀錄，才信以為真，並依指示前往ATM匯款，但卻太過緊張，前3次都因為帳號輸入錯誤，沒有匯款成功。

員警得知後，馬上意識到這是常見詐騙手法，勸婦人不要受騙上當，並拿出實際的新聞案例說明，匯款後就會有去無回，才讓她驚覺自己遭到詐騙，頻頻向警方致謝，感謝員警的熱心，幫她守住辛苦存下的積蓄。

警方指出，詐騙手法層出不窮，最終目的都是要騙取金錢，提醒民眾如接獲陌生來電提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙，不要輕易相信，如有疑問可向165專線或派出所求證。

觀音區黃姓婦人昨誤信詐團說詞，以為不匯款就會遭定期扣款，差點在ATM匯出1.1萬元，所幸因緊張沒匯成，引起民眾關注並報案。記者楊湛華／翻攝
觀音區黃姓婦人昨誤信詐團說詞，以為不匯款就會遭定期扣款，差點在ATM匯出1.1萬元，所幸因緊張沒匯成，引起民眾關注並報案。記者楊湛華／翻攝

詐騙

延伸閱讀

「辦門號換現金」成詐團工具 民眾財損四千萬

還沒領薪水提款卡先奉上 多人求職險淪詐團共犯

騙走老婦百萬還要求抵押房屋 詐團兩車手假扮代書被逮

新北婦遭騙220萬未料詐團又再來 警逮未成年車手

相關新聞

割草機擊飛高爾夫球大石塊 男腎臟被打破警開道送醫

桃園市蘆竹區一名男子在田裡割草，卻因沒穿戴防護衣，被刀刃擊飛的石塊打中腹部，腎臟當場破裂出血，痛得倒地不起；所幸員警正好...

詐團舉購買紀錄騙扣款 婦太緊張3度匯款失敗反保血汗錢

桃園市觀音區一名婦人昨晚接到詐團電話，稱購物平台系統出錯，若不操作ATM匯款，每月便須支付額外的會員費，她見對方舉出自己...

中年男子澎湖落水 今早漂流馬公碼頭被打撈上岸

澎湖馬公港碼頭今早在離岸不遠處出現疑似遺體漂浮海面上，經消防局人員打撈上岸確認是一具中年男性遺體，死者落水時間應該不久。...

扯！10年輕人入住台東民宿 脫序男子直接水池便溺

台東市郊一家民宿假日期間入住10位年輕房客，未料，退房時業者傻眼，不僅屋內房門破損，鑰匙斷裂，連冷氣遙控器不翼而飛，經調...

廣角鏡／沿路洩廢土 害堵車2小時

林姓男子昨天駕駛滿載廢土砂石車，疑未關好車斗後門，行經新北大道六段時，廢土順著車斗隙縫沿路洩廿公尺，占據整條車道，後方車...

嘉義縣道168線老婦人騎機車與轎車車禍 臟器外露慘死

嘉義縣道168線與國道中山高水上交流道交叉路段，下午5點44分發生死亡車禍，27歲男子駕駛轎車行經該路段，撞上從叉路騎機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。