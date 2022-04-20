中年男子澎湖落水 今早漂流馬公碼頭被打撈上岸

澎湖馬公港碼頭今早在離岸不遠處出現疑似遺體漂浮海面上，經消防局人員打撈上岸確認是一具中年男性遺體，死者落水時間應該不久。警方表示，死者身上無明顯外傷，疑為意外落水，身上沒帶證件，身分查證中。

今天凌晨3點51分，澎湖縣府消防局接獲通報，馬公港臺華輪泊靠碼頭離岸約數十公尺處海域，疑似出現遺體漂流海面，消防局派遣第一大隊、馬公分隊，因搜救困難，另申請馬公港務消防分隊、第十三巡防區等單位聯合搜救。