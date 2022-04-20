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扯！10年輕人入住台東民宿 脫序男子直接水池便溺
台東市郊一家民宿假日期間入住10位年輕房客，未料，退房時業者傻眼，不僅屋內房門破損，鑰匙斷裂，連冷氣遙控器不翼而飛，經調閱監視器，更離譜的是男房客直接在戲水池便溺，脫序行讓業者直呼「扯爆了」。
「這樣的行為誰看了都不舒服！」受害民宿業者說，這群7男3女房客是來自北部的年輕人，16日以12000元包棟入住，誰知隔天退房時，竟會出現令人生氣的狀況，遊客事後也坦承行為錯誤，並表達願意照價賠償。
業者表示，自己辛苦維護民宿的住宿品質，卻被破壞，不只房門被打破一個洞，鑰匙整根斷裂，冷氣搖控器還有幾隻拖鞋都不翼而飛，查看監視器才發現酒後這群年輕人竟然玩起你丟我砸的遊戲，把物品亂丟。
調閱屋內監視器畫面，這群房客中還有男生忍不住尿意，竟大辣辣的站上戲水池上方，直接就往水池裡便溺。業者說，戲水池雖雖然固定有清洗和消毒，但是被人無故便溺，總是對下一波入住的遊客不好。
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