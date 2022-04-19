彰化星光大橋下兩機車碰撞 騎士撞電線桿釀一死一傷　

彰化縣張姓男子4月16日上午7點多騎重機，沿社頭鄉東彰路8段由西往東直行，在新興巷83弄路口與由北往南的黃姓重機騎士發生碰撞，張男連車帶人撞上路口電線桿，倒地不起，黃男也當場倒地，熱心路人報警處理，兩人分送醫院急救，張男傷重不治，黃男清醒，車禍肇責交付車輛行車事故鑑定委員會釐清。

警方調閱路口監視畫面，黃男從新興巷由北往南行駛，通過新興巷與東彰路8段的路口（俗稱星光大橋下），當時交通號誌顯示綠燈，他依燈號指示直行要通過東彰路8段，快到十字路口時仍是綠燈，畫面顯示張男騎重機沿東彰路8段由西往東直行也要通過十字路口，兩車碰撞後，張男撞上南側路口的電線桿，黃男倒在路邊。