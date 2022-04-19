快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化星光大橋下兩機車碰撞 騎士撞電線桿釀一死一傷　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣張姓男子4月16日上午7點多騎重機，沿社頭鄉東彰路8段由西往東直行，在新興巷83弄路口與由北往南的黃姓重機騎士發生碰撞，張男連車帶人撞上路口電線桿，倒地不起，黃男也當場倒地，熱心路人報警處理，兩人分送醫院急救，張男傷重不治，黃男清醒，車禍肇責交付車輛行車事故鑑定委員會釐清。

警方調閱路口監視畫面，黃男從新興巷由北往南行駛，通過新興巷與東彰路8段的路口（俗稱星光大橋下），當時交通號誌顯示綠燈，他依燈號指示直行要通過東彰路8段，快到十字路口時仍是綠燈，畫面顯示張男騎重機沿東彰路8段由西往東直行也要通過十字路口，兩車碰撞後，張男撞上南側路口的電線桿，黃男倒在路邊。

車禍事故的影片被PO上網，網友留言譴責闖紅燈違規行為。警方今天表示，張男送醫不治，警方報請檢方相驗完畢，黃男清醒已作完筆錄，警方把相關資料和監視錄影畫面交給專責單位鑑定。

路口監視畫面顯示黃男與張男兩人騎機車通過十字路口時的情形。圖／截自民眾提供錄影畫面
路口監視畫面顯示黃男與張男兩人騎機車通過十字路口時的情形。圖／截自民眾提供錄影畫面

重機 車禍

延伸閱讀

彰化確診者員林區趴趴走 雨天清消提高消毒液濃度

書中自有黃金屋 到彰化縣公立圖書館借書集點抽大獎

影／彰化2天5名兒童確診 縣府啟動兒童醫院緊急應變

彰化路樹一修變成排「仙人掌」 樹藝師：小心颱風吹倒

相關新聞

割草機擊飛高爾夫球大石塊 男腎臟被打破警開道送醫

桃園市蘆竹區一名男子在田裡割草，卻因沒穿戴防護衣，被刀刃擊飛的石塊打中腹部，腎臟當場破裂出血，痛得倒地不起；所幸員警正好...

詐團舉購買紀錄騙扣款 婦太緊張3度匯款失敗反保血汗錢

桃園市觀音區一名婦人昨晚接到詐團電話，稱購物平台系統出錯，若不操作ATM匯款，每月便須支付額外的會員費，她見對方舉出自己...

中年男子澎湖落水 今早漂流馬公碼頭被打撈上岸

澎湖馬公港碼頭今早在離岸不遠處出現疑似遺體漂浮海面上，經消防局人員打撈上岸確認是一具中年男性遺體，死者落水時間應該不久。...

扯！10年輕人入住台東民宿 脫序男子直接水池便溺

台東市郊一家民宿假日期間入住10位年輕房客，未料，退房時業者傻眼，不僅屋內房門破損，鑰匙斷裂，連冷氣遙控器不翼而飛，經調...

廣角鏡／沿路洩廢土 害堵車2小時

林姓男子昨天駕駛滿載廢土砂石車，疑未關好車斗後門，行經新北大道六段時，廢土順著車斗隙縫沿路洩廿公尺，占據整條車道，後方車...

嘉義縣道168線老婦人騎機車與轎車車禍 臟器外露慘死

嘉義縣道168線與國道中山高水上交流道交叉路段，下午5點44分發生死亡車禍，27歲男子駕駛轎車行經該路段，撞上從叉路騎機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。