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彰化星光大橋下兩機車碰撞 騎士撞電線桿釀一死一傷
彰化縣張姓男子4月16日上午7點多騎重機，沿社頭鄉東彰路8段由西往東直行，在新興巷83弄路口與由北往南的黃姓重機騎士發生碰撞，張男連車帶人撞上路口電線桿，倒地不起，黃男也當場倒地，熱心路人報警處理，兩人分送醫院急救，張男傷重不治，黃男清醒，車禍肇責交付車輛行車事故鑑定委員會釐清。
警方調閱路口監視畫面，黃男從新興巷由北往南行駛，通過新興巷與東彰路8段的路口（俗稱星光大橋下），當時交通號誌顯示綠燈，他依燈號指示直行要通過東彰路8段，快到十字路口時仍是綠燈，畫面顯示張男騎重機沿東彰路8段由西往東直行也要通過十字路口，兩車碰撞後，張男撞上南側路口的電線桿，黃男倒在路邊。
車禍事故的影片被PO上網，網友留言譴責闖紅燈違規行為。警方今天表示，張男送醫不治，警方報請檢方相驗完畢，黃男清醒已作完筆錄，警方把相關資料和監視錄影畫面交給專責單位鑑定。
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