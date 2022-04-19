影／公親變事主！新北警員排解消費糾紛 反挨告傷害

新北市泰山區1名侯姓女子，日前在超商為了點數過期無法兌換商品和店員爭執，警方獲報有人妨礙店家做生意而前往排解，侯女卻脫口質疑警察收賄。員警因此將她壓制在牆邊警告，女子事後指控警察打人、提告傷害。

侯女是在16日清晨7時許，至泰山區某超商出示集點想要兌換商品，但被店員告知點數過期無法使用。侯女認為超商未善盡義務通知點數即將過期，導致消費者權益受損，占住收銀檯不斷抱怨，導致後面排隊客人無法結帳，店員苦勸無效只好報警求助。

林口警分局泰山分駐所2名警員獲報到場，店員表示已經提供申訴電話及諮詢管道，但侯女聲稱自己的手機沒電，要求店員幫她撥打電話遭拒，因而堅持不肯離去，不斷抱怨，已經妨礙到其他客人消費權益。

警方指出，員警協助店方規勸，侯女仍不罷休，前後糾纏近半個小時，最後被強制帶出店外。後來侯女在店外仍不斷低頭滑手機，碎碎念持續抱怨，並脫口而出：「超商是包了多少錢給你們？一接到報案就秒到…」

員警為此將侯女壓制在牆邊，告誡她指謫、影射警察收賄，不實指控涉嫌於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱，若不聽勸可依法究辦。

侯女後來直接打110報案，指控被林口警分局的員警欺負，並指定新莊警分局派員處理。新莊警方到場，詢問侯女是否提告，但是她並未明確表示，只說要去投訴、驗傷再告，最後不歡而散。

接著侯女便在個人臉書貼文，指責「長這麼大第一次男警員敢觸碰到我身體」、「大白天濫用公權力，我一個女生拼命欺負我，動手打我，林口分局泰山派出所兩名員警欺負我打我很久，打我還強行開著警車落跑…沒有天理」。